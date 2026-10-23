Ahora

Sentencia judicial

El Supremo se acoge al "derecho de corrección" y absuelve a un padre por dar la bofetada que dio a su hija al vomitar en el coche

Entre líneas La Sala ha dejado en nada una de las dos cachetadas por los que se condenó al acusado a 20 meses de cárcel. Por el otro, otra bofetada a la menor que la dejó una herida en el labio, considera que sí hubo delito.

Imagen de archivo de la fachada del Tribunal Supremo. Imagen de archivo de la fachada del Tribunal Supremo.EFE/Javier Lizón
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El Tribunal Supremo ha dictado sentencia en relación al caso del padre que dio una bofetada a su hija por vomitar en el coche. La sala, según recoge el fallo, se acoge al "derecho de corrección" paterno para emitir su veredicto, en el que mantienen que el hombre sí cometió un delito por otra bofetada que ocasionó una herida en el labio a la menor.

"En fecha 2 de agosto de 2021, cuando el acusado volvía de vacaciones conduciendo su vehículo en compañía de sus dos hijas, Juliana sufrió un mareo que determinó que vomitara en el coche. El padre, enfadado por este hecho, regañó a la menor, la llamó inútil y la amenazó con dejarla en la carretera. Finalmente, le dio una bofetada en la cara sin causarle lesión acreditada", expone el fallo.

Meses después, en noviembre, el acusado abofeteó de nuevo a la menor: "Exigió a Juliana que se pusiera un pantalón para comer ya que se encontraba en ropa interior. La niña se negó y el padre, tras seguirla hasta una de las habitaciones de la vivienda y seguir con su exigencia, le propinó una bofetada en la cara sufriendo lesiones consistentes en contusión en labio inferior con inflamación y herida de dos milímetros".

"Precisaron de asistencia facultativa, sin tratamiento médico ni quirúrgico y tardando en curar dos días de perjuicio personal básico", recoge el Supremo.

Ante estos hechos, la madre de las dos niñas y exmujer del acusado lo denunció, recibiendo una condena por dos delitos de maltrato en el ámbito familiar. Se le impuso una pena de 20 meses de cárcel y la prohibición de acercarse a su hija durante más de un año.

La Audiencia Provincial confirmó íntegramente el fallo, pero el Supremo ahora le ha absuelto por la primera de las bofetadas. Por la segunda, el Supremo considera que sí cometió un delito al dejar en la menor una marca física o lesión.

"El derecho de corrección es una facultad inherente a la patria potestad y no depende su existencia del reconocimiento legal expreso, sino de su carácter de derecho autónomo, por lo que sigue teniendo plena vigencia", explican.

El matiz, la lesión en el labio: "Los comportamientos violentos que ocasionen lesiones, entendidas en el sentido jurídico-penal como aquellas que requieren una primera asistencia facultativa y que constituyan delito, no pueden encontrar amparo en el derecho de corrección".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo intentará gobernar aunque no sea la lista más votada pactando con Vox: "Mi primer objetivo es que Sánchez se vaya"
  2. El Supremo pide al Gobierno que le envíe la lista de excluidos del censo electoral en cinco días bajo amenaza de imputación o multa
  3. Tensión y cargas policiales en Vitoria durante la protesta para tratar de evitar un desahucio de una familia con seis hijos
  4. La Fiscalía pide imputar a Zapatero por malversacion y el juez pide su lista de regalos antes de decidir si cursa comisión rogatoria a Arabia Saudí
  5. ¿Qué es el virus shamonda? Las claves de la enfermedad detectada en un humano
  6. Rosalía reivindica sus raíces en los Billboard Latinos: "¡Viva la música en español! ¡Ni ningún good afternoon ni ningún hello!"