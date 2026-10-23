Las cuentas 'curis', la nueva forma de hacer bullying a través de las redes: "Lo que empieza con unas risas puede tener consecuencias graves"

¿Por qué es importante? Este tipo de perfiles de redes se encargan de ridiculizar a alumnos y profesores de los centros educativos, algo que ya ha llamado la atención de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Las cuentas 'curis', también conocidas como 'curimomo's o 'curi memes', han generado preocupación entre las autoridades debido a su uso para el acoso en plataformas como TikTok. Estas cuentas, que inicialmente parecen humorísticas, se utilizan para humillar a alumnos y profesores mediante animaciones que a menudo contienen insultos homófobos o racistas. Las autoridades, incluyendo la Policía Nacional y la Guardia Civil, investigan estos casos, alertando sobre las graves consecuencias de estas acciones. Los perfiles suelen ser manejados por menores desde el anonimato, pero las acciones tienen repercusiones legales para ellos y sus familias. La situación preocupa a los centros educativos, que buscan frenar esta tendencia.

Pueden parecer bromas entre chavales, pero las llamadas cuentas 'curis' (también llamadas 'curimomo's o 'curi memes') se han convertido en una preocupación para las autoridades. Lo que parece comenzar con una apreciación u opinión graciosa se ha convertido en la forma en que algunos practican el acoso contra alumnos y profesores, todo ello a través de TikTok.

Las autoridades ya investigan estos vídeos que se difunden en las redes sociales y en grupos de Whatsapp, la mayoría animaciones que humillan a compañeros y docentes, muchos con insultos homófobos o racistas. La línea entre el humor y la humillación se ha traspasado. En algunas de estas caricaturas incluso acusan al profesorado de comportamientos sexistas.

"Hay una tendencia viral a crear perfiles falsos, memes y comentarios sobre compañeros y profes, todo parece una broma", dice una joven en un vdeo difundido por el Instituto Nacional de Ciberseguridad es ciberseguridad (INCIBE). "Lo que empieza con unas risas puede tener consecuencias graves", avisa a renglon seguido un guardia civil.

Porque los curi memes se ceban con el aspecto físico de profesores o incluso muestran comentarios sobre compañeros que fomentan el bullying. Algo que ya preocupa a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. "Aunque usen un dibujo y no pongan el nombre tus compañeros pueden reconocer perfectamente a quién estás señalando", incide la Policía.

En cuanto a los perfiles donde se publican, son cuentas a las que se accede con facilidad y pilotadas por menores de edad que publican desde el anonimato, aunque suelen incorporar el nombre o las siglas de los centros educativos. "Aunque seas menor tus malos actos tienen consecuencia sancionadoras para ti y para tus padres", avisa la Guardia Civil en su video.

Una amenaza para paliar una tendencia que ya está en el foco de los centros educativos.