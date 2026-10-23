"¿Cómo podemos debatir en 2026 sobre la vulneración de los derechos humanos?": una compañía de teatro denuncia a la Junta de CyL por posible censura

¿Qué ha pasado? La directora de 'Proyecto 43-2' ha hablado en Más Vale Tarde sobre lo sucedido con la representación que iban a hacer del asesinato de Lorca y los crímenes de lesa humanidad del franquismo. "La libertad de creación y de expresión artística está amparada por el artículo 20 de la Constitución", dice.

La compañía teatral 'Proyecto 43-2' de Valladolid ha denunciado a la Junta de Castilla y León por cancelar su obra 'Federico, no hay olvido ni sueño: carne viva', alegando reformas en el teatro que no han afectado a otras representaciones. María San Miguel, directora de la obra sobre el asesinato de Federico García Lorca, sospecha censura por el contenido relacionado con crímenes del franquismo. A pesar de ofrecer fechas y lugares alternativos, no recibieron respuesta oficial. San Miguel critica la falta de transparencia y cuestiona la supuesta neutralidad ideológica del Gobierno regional, afirmando que se vulnera la libertad de expresión y el acceso a la cultura.

La compañía teatral de Valladolid 'Proyecto 43-2' ha denunciado a la Junta de Castilla y León por eliminar su obra, titulada 'Federico, no hay olvido ni sueño: carne viva'. Por la decisión del Gobierno, formado por PP y Vox, de que dicha representación no tenga lugar aludiendo a unas supuestas obras en el teatro donde se iba a desarrollar. Obras que no han afectado a ni una sola representación más.

María San Miguel, directora y actriz de la obra, ha hablado de la decisión con una representación que tenía como argumento el asesinato de Federico García Lorca. El caso ya está en la Justicia, después de que el contexto, el del asesinato del artista y los crímenes de lesa humanidad del franquismo, que les hace pensar que detrás de todo puede haber censura.

"El espacio lo usa diariamente la escuela de arte dramático y el conservatorio de danza. No tenían noticias de que iba a haber reformas. Pedimos, con nuestros abogados, el informe del expediente. Debería aparecer la documentación de esa reforma y no aparece. Nos entregaron un documento con muchas generalidades y que no documentaba ni el inicio ni la finalización de las obras", cuenta María.

Y, además, afirma que no les dieron "ni un día alternativo" para representar la obra: "Desde ese primer mail que recibimos el viernes a las 14:58 dimos otras opciones porque el resto de salas del Miguel Delibes estaban vacías y podíamos adaptar nuestro espectáculo. O quizá en otras fechas en noviembre y en diciembre. Pero nada, no ha habido nada por escrito o notificado. Queda un día para estrenar y no hemos recibido el último trámite administrativo que es la cancelación definitiva del contrato".

"Tuvimos que pedirles tres veces la documentación, que no está completa y tiene muchas contradicciones. Además, teníamos declaraciones del consejero en su primer discurso donde hablaba de esa neutralidad ideológica. Acabar con esa progresía. Aquí gobierna el PP desde 1987. La libertad de creación y de expresión artística está amparada por el artículo 20 de la Constitución. ¿Cómo vamos a entrar en debate sobre la vulneración de los derechos humanos?", ha cuestionado.

La directora expone que no va a entrar en debates sobre si la obra adoctrina o no: "Documenta los crímenes de lesa humanidad que están sin esclarecer en España. Nos tendremos que preguntar como sociedad por qué molesta que desde las artes escénicas que somos residuales y marginales hablemos de lo que ocurrió en este país y que algunos partidos no han reconocido".

"No solo coartan o intentan coartar presuntamente nuestra libertad de expresión sino el acceso a la cultura de toda la ciudadanía", concluye.

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