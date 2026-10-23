Rusia y Ucrania acuerdan un alto el fuego en Oleshky y la Casa Blanca le atribuye el mérito a Melania Trump

¿Qué ha pasado? "La primera dama y su representante trabajaron directamente con los líderes rusos y ucranianos para definir los términos", explica la Casa Blanca en un comunicado. "Sin mi intervención sería imposible llevar ayuda humanitaria a la ciudad", dice ella.

La Administración Trump ha anunciado un acuerdo de alto el fuego en Oleshky, Ucrania, facilitado por Melania Trump. Esta ciudad, devastada por la guerra, ha visto reducir su población a 2.000 personas, principalmente ancianos. Melania, considerada clave para el acuerdo, ha trabajado con líderes rusos y ucranianos para definir los términos del alto el fuego, que comenzará el 29 de octubre, permitiendo la entrada de ayuda humanitaria. La primera dama ha contratado medios imparciales para documentar el proceso. Aunque el Kremlin ha confirmado el alto el fuego, los detalles se publicarán más tarde. Donald Trump ha aclarado que Melania no participará en las conversaciones de paz trilaterales previstas para noviembre.

Los logros de la Administración Trump son infinitos o, por lo menos, así lo sienten ellos y lo hacen saber al mundo. Rusia y Ucrania han alcanzado un acuerdo de alto el fuego en la sitiada y destruida Oleshky, una ciudad muy cercana a Jersón que antes de la guerra en Ucrania contaba con unos 24.000 habitantes y que ahora, completamente destruida, cuenta con apenas 2.000, la mayoría ancianos y unos pocos niños. Pero no han conseguido ese pacto solos: Melania Trump habría sido la pieza imprescindible para tal acuerdo.

Así lo ha anunciado este viernes la Casa Blanca en un comunicado, en el que la misma Melania cuenta cómo ha conseguido la paz en la localidad ucraniana y en el que se especifica que el alto el fuego localizado comenzará el 29 de octubre para que pueda entrar ayuda humanitaria. "La situación en Oleshky es crítica. Es una ciudad de primera línea de guerra al borde del desastre. La población que queda está compuesta principalmente por ancianos que necesitan urgentemente atención médica, medicinas, alimentos y agua potable", ha señalado la primera dama.

"Los habitantes tienen un suministro eléctrico limitado, viven en medio de carreteras minadas y sufren ataques militares constantes. Era evidente que, sin mi intervención, sería imposible llevar ayuda humanitaria a la ciudad y evacuar a los ancianos", agrega.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, la ciudad ha permanecido en la línea del frente, con gran parte de su población desplazada o evacuada. Además, la destrucción de la presa de Kakhovka provocó que aproximadamente el 90% del territorio de la ciudad quedara inundado.

Según la nota estadounidense, Melania y su representante trabajaron directamente con los líderes rusos y ucranianos para definir los términos del alto el fuego y ella habría iniciado conversaciones con ambas naciones logrando "la alineación de las partes en cuanto a los objetivos, los procedimientos técnicos, los plazos, los procesos y los términos del acuerdo, en su función formal de Intermediaria Exclusiva".

Acudirá prensa"imparcial"

"Líderes civiles no militares de ambos países colaborarán para visitar a los residentes en sus hogares y determinar el nivel de asistencia que necesitan. Quienes deseen evacuar recibirán apoyo coordinado y transporte a su destino preferido. Preveo que algunos querrán ir a Rusia y otros a Ucrania", ha declarado la primera dama.

Melania ambién ha anuncido que ha contratado "una organización de medios de comunicación estadounidense imparcial para que acompañe y documente el trabajo de los equipos rusos y ucranianos sobre el terreno durante todo el proceso".

Según reza la nota, las circunstancias excepcionales de Oleshky llegaron a conocimiento de la primera dama durante una conversación privada en su evento 'Fomentando el futuro juntos' en Nueva York durante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas. "Mi representante y yo aprovechamos de inmediato el canal de comunicación que habíamos establecido con Rusia y Ucrania a través de las seis reunificaciones previas de 34 niños", cuenta ella.

"Es la peor idea que he escuchado"

Poco después, el Kremlin ha confirmado el un alto el fuego local, pero ha asegurado que los detalles de esa misión, serán publicados más tarde. "Los militares están trabajando para acordar los plazos de un alto el fuego en esa zona con el fin de garantizar esta misión humanitaria", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

El anuncio de este acuerdo de paz localizado y de la intervención de Melania en el mismo llega en un momento en el que las relaciones entre Donald Trump y Volodímir Zelenski están más que tensionadas. Justo este jueves, el republicano aseguraba que se encuentra inmerso en negociaciones directas con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para poner fin al conflicto, asegurando que su resolución está"quizá ahora más cerca de lo que hemos estado nunca".

Eso sí, la participación de Melania llega hasta donde llega. En declaraciones este viernes, Trump no ha dudado en dejar claro que su esposa no participará en las conversaciones trilaterales de paz que se celebrán en noviembre y que han sido anunciadas previamente por Peskov. "Es la peor idea que he escuchado, lo que ella quiere es salvar niños y ambas partes cooperan con ella porque hace un gran trabajo", ha espetado el republicano.

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