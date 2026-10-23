La vivienda se come el sueldo: comprarse un piso multiplica por cuatro la subida salarial de los últimos 13 años

Los detalles Si los salarios han subido un 30% desde 2013, el coste de la vivienda lo ha hecho en un 108%. Si se viaja a 1985, antes se necesitaban tres sueldos anuales completos para adquirir un piso; ahora, se necesitan siete.

La vivienda es un tema central en las elecciones del 29 de noviembre y la razón por la que se adelantaron, tras la caída de dos decretos en el Congreso. Comprar una vivienda es casi imposible, ya que el alza en los precios supera el incremento salarial. Desde 2013, los salarios han subido un 30%, pero el precio de las casas ha aumentado un 100%. En Madrid, el aumento es del 142%, casi quintuplicando el alza salarial. En Extremadura, el incremento es del 53%, pero sigue siendo un esfuerzo significativo. En 1985, se necesitaban tres sueldos anuales para comprar una casa; ahora se requieren siete.

La vivienda se ha convertido en una de las claves de las elecciones del 29 de noviembre. En, además, el motivo por el que se convocaron antes de tiempo, al caer en el Congreso los dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros. Y es que tener una en propiedad se ha convertido en una misión casi imposible porque, por más que suban los salarios, el coste de comprarse un piso se come por completo tal aumento de sueldo.

Porque el bolsillo se resiente, y no precisamente poco, con la vivienda. Con algo que ha subido de una forma constante y considerable desde hace años. Aumento que parece no tener fin y que supone un problema más que importante para unos salarios que han ido creciendo desde 2013... pero que casi ni se nota tal hecho.

El motivo, la vivienda. Y es que si los sueldos han subido un 30% en estos últimos 13 años el precio por comprar una casa ha aumentado un 108%. Es prácticamente cuatro veces más, según indica un informe de CCOO.

Es una cifra que además varía según la comunidad autónoma en la que se viva. Por ejemplo, en Madrid la vivienda ha subido un 142%, lo que supone que casi quintuplica la subida salarial.

Dato de la vivienda por comunidades

Donde menos se ha notado la diferencia entra sueldo y vivienda es en Extremadura, con una subida por los pisos en propiedad del 53%. Aún así, aunque sea la mitad que la mediad el país, comprar una casa sigue siendo y suponiendo un esfuerzo desproporcionado.

Para comparar con diferentes épocas, se puede viajar mismamente hasta 1985. En dicho año se necesitaban tres sueldos anuales completos para comprar una casa de 90 metros cuadrados. Ahora, 41 años después, se necesitan siete.

El precio de la vivienda, con el paso de los años

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