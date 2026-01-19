Ahora

Accidente de tren en Córdoba

Al menos 39 muertos y más de 150 heridos en el accidente de Adamuz

Tragedia en Adamuz

Imágenes | La luz del día revela la magnitud del accidente ferroviario en Córdoba

Los detalles Tras más de 12 horas de intensas tareas de rescate y atención de heridos, el amanecer permite vislumbrar la brutalidad del accidente de Alta Velocidad que ha dejado decenas de muertos en la localidad cordobesa en Adamuz

Escena del accidente ferroviario tras el choque de dos trenes en Adamuz

Una tragedia sin precedentes en la Alta Velocidad en España. Es lo que se vivió este domingo en la localidad cordobesa de Adamuz, donde un tren de Iryo descarriló chocando frontalmente con un Alvia que circulaba en sentido contrario, dejando varias decenas de muertos.

Tras una intensa noche de tareas de rescate, y atención de heridos, la llegada de la luz natural a primera hora de la mañana está permitiendo hacer una valoración más fidedigna de la brutalidad del accidente.

Imagen del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)Imagen del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)Reuters

