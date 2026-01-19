Habla una vecina de Adamuz que corrió a ayudar en la tragedia del tren: "Mi marido se subió al techo del Iryo para rescatar a gente"

Paqui, una vecina de Adamuz (Córdoba), el pueblo donde ocurrió la tragedia, se volcó junto a su marido en ayudar a los pasajeros. En este vídeo, nos cuenta los duros momentos que vivieron.

Paqui, una vecina de Adamuz (Córdoba), municipio donde se produjo el accidente mortal en el que un tren de alta velocidad (Iryo) descarriló, chocando supuestamente con un Alvia (aunque aún no podemos concluir que el Alvia haya chocado con los vagones del Iryo) y provocando la tragedia, se volcó desde el primer momento en ayudar junto a su marido.

Según cuenta Paqui, ella y su marido regresaban al pueblo después de pasar un fin de semana en el campo y al llegar "nos avisaron de que había habido un accidente y fuimos a ayudar, pensando que era algo simple, no pensamos en la tragedia que era. Cuando llegamos, nos encontramos con el desastre", confiesa.

Es cierto que, según relata Paqui, los dejaron pasar porque "llegaron pronto, de los primeros", porque después cortaron ya la carretera: "Dejamos el coche un poco antes de donde estaban los trenes. Yo me quedé fuera, en el arcén, ayudando a varias personas y mi marido se subió al techo del primer tren, del Iryo, y estuvo sacando a gente, y luego fue al otro tren y entró dentro del vagón".

Nadie nos prepara para afrontar unas imágenes así: "Eso se le va a quedar para toda la vida, pisaba cuerpos, ayudaba a gente, le pedían ayuda, intentaba ayudar y no podía", admitía Paqui, asegurando que no ha podido dormir nada en toda la noche: "Creo que a mi marido aún no le ha dado el bajón, pero es muy fuerte lo que se encontró allí".

