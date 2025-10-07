Habla un operario que trabajaba en el edificio derrumbado: "Fui a comprar una Cocacola y cuando volví salía polvo"

El derrumbe parcial de un edificio en obras en Madrid ha dejado al menos cuatro desaparecidos y tres heridos. Ha hablado uno trabajador que estaba cerca en el momento de los hechos.

Un operario que estaba este martes cerca del edificio derrumbado en el centro de Madrid ha explicado cómo se ha vivido desde la calle el momento del derrumbe que hasta el momento deja tres heridos y cuatro desaparecidos.

Trabajador del hormigón, se encontraba con su equipo para bombear el material antes de ir a otras obras. Era su primer día en este edificio en rehabilitación que está previsto que se convierta en un hotel.

No llegó a pasar al interior, ya que su labor era únicamente la de bombear el hormigón. En un momento dado, cuenta que se fue a por una bebida y cuando volvió, sólo veía humo.

"Fui a comprarme una lata de Cocacola y cuando volví a la obra, salía polvo y no se veía nada", afirma. Todo se había convertido en una nube de polvo y lo primero que hizo fue alejarse del lugar. "Primero salvo mi vida y luego si puedo, la de otros", añade.

Sus otros cuatro compañeros también estaban fuera, por lo que se encuentran bien. Tras lo ocurrido, asegura que llegó la Policía y lo cerró todo.

Al ser preguntado por el estado del edificio y cómo avanzaba la obra, declara que "no sabemos nada". "Justo ha pasado que estamos hoy aquí, nada más", concluye.

Situado en la céntrica calle Hileras de Madrid, en el momento del derrumbe había siete trabajadores dentro del edificio. Tres de ellos han sido rescatados con vida —uno trasladado al hospital con una fractura en una pierna y otros dos con contusiones leves—, mientras que cuatro continúan desaparecidos.

Los equipos de emergencia mantienen un amplio dispositivo de búsqueda para intentar localizarlos entre los escombros y hasta 11 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid se han desplazado a la zona.

