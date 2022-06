Este viernes 24 de junio se inicia la huelga de Ryanair, que continuará los días 25, 26 y 30 de junio, y 1 y 2 de julio. Ante esta situación, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que los viajeros afectados tiene derecho a la devolución del precio del billete, así como compensaciones adicionales.

Vuelos afectados huelga Ryanair

Para conocer qué vuelos se han visto afectados por la huelga de Ryanair que comienza este viernes hay que acudir a la página web de la compañía o de AENA. Desde la OCU recomiendan comprobar la situación del vuelo antes de desplazarse al aeropuerto correspondiente.

En qué casos puedo reclamar mi vuelo a Ryanair

Antes de reclamar el reembolso de los vuelos es necesario conocer en qué casos la aerolínea no está obligada a hacer frente al coste de la cancelación.

En el caso de la huelga de Ryanair, la aerolínea no tiene que abonar compensaciones si avisa a los pasajeros con al menos dos semanas de antelación o bien con una antelación de entre dos semanas y siete días si les ofrece un transporte alternativo que permita salir no más de dos horas antes de lo previsto y llegar con menos de cuatro horas de retraso al destino final, según recoge la normativa europea.

Si la aerolínea informa de la cancelación con menos de siete días de antelación, no tiene en el caso de que ofrezca a los viajeros otro vuelo que les permita salir con no más de una hora de antelación con respecto a la hora de salida prevista y llegar a su destino final con menos de dos horas de retraso.

Por otro lado, la empresa puede reducir las compensaciones en un 50% si ofrece un transporte alternativo. Eso sí, cumpliendo las siguientes premisas: con una diferencia en la hora de llegada no superior a dos horas en el caso de vuelos de 1.500 km o menos; no superior a tres horas, para los vuelos intracomunitarios de más de 1.500 km y para otros vuelos de entre 1.500 y 3.500 km; y no superior a cuatro horas para los demás vuelos.

Cómo reclamar mi vuelo a Ryanair

Como se ha señalado anteriormente, los ciudadanos afectados por la huelga de Ryanair tienen derecho a reclamar la devolución de su billete, cuyo importe deberán recibir en un plazo máximo de siete días. ¿Cómo pueden hacerlo?

Antes que nada deben conocer que también pueden exigir una compensación adicional, de hasta 600 euros, dependiendo de la distancia o de si la compañía les ofrece o no un vuelo alternativo, según recoge la OCU:

- Vuelo de hasta 1.500 km: 250 euros (125 euros si te ofrecen viajar al destino con una demora de no más de 2 horas).

- Vuelo de entre 1.500 y 3.500 km (o vuelo dentro de la UE de más de 1.500 km): 400 euros (200 si te ofrecen viajar al destino con una demora de no más de 3 horas).

- Vuelo de 3.500 km o más que salga fuera de la UE: 600 euros (300 euros si te ofrecen viajar al destino con una demora de no más de 4 horas).

Así, los pasos que deben seguir los viajeros afectados para reclamar el reembolso del vuelo cancelado son los siguientes:

1. Comprobar el estado de tu vuelo.

2. En el caso de que haya sido cancelado, solicitar el reembolso completando los datos en este enlace. Rellene los espacios dejando constancia de las circunstancias y la fecha, o bien a través de la agencia de viajes o la plataforma a través de la que se pagó el servicio.

También está la opción de realizar la reclamación en el mostrador del aeropuerto de la compañía, en el caso de que ya esté allí. Cabe añadir que el pasajero tiene derecho, además, a una indemnización por los perjuicios causados que se puedan demostrar, como hoteles, viajes organizados, vuelos de conexión e incluso daños morales por haber perdido sus vacaciones o parte de ellas. En este sentido, la OCU poner a disposición de los afectados el siguiente número de teléfono: 900055102.