Las peticiones imposibles de Mañueco y Guardiola duplicaban los recursos disponibles de Europa para los incendios

El dato El PP sigue señalando al Gobierno por la falta de medios ofrecidas a las comunidades, pero lo cierto es que algunas peticiones autonómicas poco realistas llegaron duplicar el despliegue del que dispone la Unión Europea.

Alberto Núñez Feijóo critica al Gobierno por su inacción ante la crisis de incendios, centrándose en la prevención, responsabilidad de las comunidades autónomas. Sin embargo, el Gobierno acusa al PP de evitar responsabilidades. La ministra de Defensa, Margarita Robles, insta a los presidentes autonómicos a reconocer sus competencias y el papel del Gobierno, señalando que no han asumido sus obligaciones. Virginia Barcones, directora de Protección Civil, califica de "injustas" las declaraciones y destaca que las peticiones de medios fueron excesivas. Por ejemplo, Castilla y León solicitó 30 helicópteros, mientras que la UE solo dispone de 26 aeronaves para toda la campaña de incendios.

Alberto Núñez Feijóo ha cargado contra un Gobierno que considera paralizado y ausente durante la crisis de los incendios. Lo hace en materia de prevención, algo que compete a las comunidades autónomas, y cuando se habla de "buscar culpables" es algo que no le genera "ningún interés", según ha afirmado este lunes desde la sede del PP.

Desde el Gobierno acusan al PP de "escurrir el bulto siempre". La ministra de Defensa, Margarita Robles, llama a los presidentes autonómicos a hacer "un ejercicio de conciencia", afirmando que ni han asumido sus competencias, ni admiten el papel del Gobierno.

"No lo dicen y no lo van a decir. El señor Feijóo está ejerciendo sobre ellos una influencia. Las comunidades autónomas no han asumido sus obligaciones en muchísimos casos", apostilla la ministra. Desde Protección Civil, su directora, Virginia Barcones, ha ido en la misma línea al afirmar que se han producido declaraciones "injustas", con despliegues "que no son posibles".

"En las peticiones específicas se estaba pidiendo más del doble de lo que tiene toda Europa", afirma Barcones. Lo cierto es que ha sido así, porque si vamos a los datos vemos que las peticiones de medios fueron, cuanto menos, excepcionales.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pidió un total de 30 helicópteros: 10 para bombardear agua y 20 para transportar personal. Por su parte, la presidenta de Extremadura, María Guardiola, pidió 10 aviones y 10 helicópteros. Mientras, el presidente de Galicia, Alfonso Rueda, se limitó a pedir "todo lo que haya a disposición del Gobierno".

Ahora, comparamos estas peticiones con los medios de los que dispone la Unión Europea. 26 aeronaves en total es todo lo que la UE tiene disponible para la campaña de incendios de este verano. Así que si hacemos la comparación, quitando a Galicia, vemos que las peticiones casi duplican la capacidad y que ni con la ayuda de Europa habría capacidad para cubrirlas.