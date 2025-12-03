Ahora

En plena calle

La humillación de dos menores a un indigente en Sevilla: le queman el pelo durante cuatro minutos mientras se ríen de él

Lo que se sabe La Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor ha abierto una investigación después de que el vídeo de lo ocurrido se haya difundido por las redes social y tratan de esclarecer aún cuándo ocurrieron estos hechos.

Dos menores queman el pelo a un indigente.
Dos jóvenes, ambos menores de edad, han quemado el pelo de un indigente en plena calle en Benacazón, Sevilla. En las imágenes sobre estas líneas se puede ver como los jóvenes humillan al hombre durante cuatro minutos.

Se ríen de él y le queman el pelo mientras el hombre les pide que paren y que les deje en paz, pero no lo hacen. Uno de ellos, además, se hizo pasar por Policía mientras el otro seguía quemándole el pelo.

La Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor ha abierto una investigación después de que el vídeo de lo ocurrido se haya difundido por las redes social y tratan de esclarecer aún cuándo ocurrieron estos hechos.

Las autoridades sí han identificado ya al indigente y a uno de los autores, en concreto al que le quema el pelo. Aún no ha pasado, que se tenga conocimiento, a disposición de la Fiscalía de menores.

"Encima que tengo pocos, me los quemas", se escucha cómo dice el hombre mientras uno de los autores dice repetidamente "central, central", haciéndose pasar por Policía.

