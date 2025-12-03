Una de cada tres mujeres en España ha sufrido violencia física, sexual, económica o psicológica por parte de su pareja o expareja

Las cifras Una macroencuesta de Igualdad revela que el 12,7% de las mujeres del país (unas 2,6 millones) ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja (el 9,2% física y el 7,7% sexual).

La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024, publicada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, revela que una de cada tres mujeres en España ha sufrido algún tipo de agresión por parte de su pareja o expareja. Esto equivale a casi seis millones y medio de mujeres, enfrentándose a violencia física, sexual, económica o psicológica. El 12,7% ha padecido violencia física y/o sexual, y el 11,7% ha soportado violencia económica. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, subraya que el machismo sigue siendo una realidad estructural. El '016' es el teléfono de atención a víctimas, disponible 24/7.

Este miércoles se han conocido unos datos -tremendos- sobre violencia machista: una de cada tres mujeres han sufrido algún tipo de agresión por parte de su pareja o expareja, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024, publicada este miércoles por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad.

Esto supone que casi seis millones y medio de mujeres, en torno al 30%, han sufrido algún tipo de violencia, ya sea física, sexual, económica o psicológica, a lo largo de su vida por parte de su pareja actual o de sus exparejas. Así se desprende de lo datos de la macroencuesta, en la que se ha entrevistado a más de 11.800 mujeres mayores de 15 años.

El informe revela que el 12,7% de las mujeres del país (unas 2,6 millones) ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja (el 9,2% física y el 7,7% sexual). De ese porcentaje global el 19,8% de las mujeres afirma que esta violencia ha tenido lugar solo una vez, frente al 76,9% que asevera que ha sucedido en más de una ocasión. Además, entre las que lo han sufrido en más de una ocasión, el 39,2% asegura que la violencia ha durado más de 5 años.

Y lo peor de todo son las secuelas que deja este tipo de agresiones que acabamos de ver: una de cada dos mujeres maltratadas afirma seguir sufriendo las heridas de la violencia machista mucho tiempo después.

"Los datos nos indican que el machismo sigue siendo una realidad prevalente, transversal y estructural", ha advertido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, este miércoles, durante la presentación del estudio.

Asimismo, el 11,7% (una de cada 10) de las encuestadas asegura haber soportado violencia económica por parte de la pareja en algún momento de su vida, incluyendo conductas como usar las tarjetas de crédito de la mujer o pedir préstamos a su nombre sin su consentimiento, impedirle el acceso a la cuenta bancaria o no permitirle trabajar o estudiar fuera del hogar.

A su vez, la macroencuesta indica que el 20,9% (2 de cada 10) de las mujeres residentes en España dice haber sufrido violencia psicológica emocional de la pareja en algún momento.

'016', teléfono contra la violencia machista

El '016' es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Está disponible 24 horas al día los 365 días al año. La llamada es gratuita y no deja huella en la factura, aunque hay que eliminarlo de las últimas llamadas.

