La Comisión de Salud Pública aprueba el plan común para actuar contra la gripe

¿Por qué es importante? Mejora la respuesta ante la epidemia de virus respiratorios. Prevé cuatro escenarios y una guía de recomendaciones para personal sanitario, no sanitario y la población.

El Ministerio de Sanidad, en coordinación con las comunidades autónomas, ha aprobado el Documento Marco de Recomendaciones para el control de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) durante la Comisión de Salud Pública celebrada este miércoles. Este plan pretende mejorar la respuesta ante la epidemia de gripe y de otras enfermedades respiratorias durante la temporada 2025-2026.

Según ha detallado Sanidad en un comunicado, este texto parte de la experiencia adquirida durante la pandemia de la Covid-19 y refuerza la vigilancia aplicada tras ella. Además, está en consonancia con las directrices marcadas por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, se ha pronunciado a través de su cuenta de X donde ha señalado que algunas de las medidas incluidas en el plan como "el teletrabajo o las mascarillas en centros sanitarios salvan vidas". "Dijimos que era necesario y posible y lo hemos logrado", ha añadido en relación con uno de los compromisos que tenía adquiridos y que el pasado año no se pudo llevar a cabo por el voto en contra de las autonomías dirigidas por el Partido Popular.

¿Cómo se va a llevar a cabo la vigilancia?

La cartera liderada por Mónica García ha especificado que dentro de los sistemas de vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) se utilizan distintas fuentes para controlar en tiempo real el impacto sanitario, la gravedad y la transmisibilidad.

Algunas de las mismas son el Sistema de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (SiVIRA); la información procedente del sistema de monitorización de la mortalidad diaria (MoMo); los reportes del Sistema de Información de Vacunaciones (SIVAMIN) y los datos de ocupación hospitalaria y de unidades de cuidados intensivos (UCI).

Recomendaciones de Sanidad para la población y sanitarios

Entre las medidas comunes se incluyen la elaboración y difusión de recomendaciones de vacunación; el mantenimiento de los sistemas de vigilancia; la formación del personal sanitario y no sanitario, así como la revisión de los planes de contingencia de los centros sanitarios y sociosanitarios.

Del mismo modo, esta hoja de ruta promueve la ventilación adecuada; la correcta higiene respiratoria y de manos, así como el uso de mascarillas quirúrgicas por parte de personas con síntomas respiratorios. En especial, si van a mantener contacto con personas vulnerables, con las que deberán reducir los contactos.

Igualmente, el documento recuerda que estas medidas deben ser comunicadas de manera activa a la ciudadanía mediante materiales informativos accesibles.

Los escenarios que contempla el plan y las medidas a seguir

Son cuatro los escenarios que plantea Sanidad. Un escenario 0, con situación interepidémica. Si hay síntomas siempre hay que llevar mascarilla a partir de seis años y es recomendable vacunarse.

Un escenario 1 cuando los indicadores de transmisión aún estén en nivel bajo o moderado. Donde se recomienda a las personas con síntomas usar mascarilla y minimizar las interacciones. Y si el puesto lo permite, teletrabajar. En residencias se reubicará a los trabajadores con síntomas y se recomienda una baja. Y en áreas vulnerables de hospitales y centros de salud recomiendan usar mascarilla a pacientes, acompañantes y personal sanitario.

El escenario 2 contempla un nivel alto en los indicadores. La mascarilla, entonces, será recomendada en salas de espera o urgencias hospitalarias. Y se valorará si se hace obligatoria según la situación de cada centro. Se reforzará la ventilación y limpieza, y recomendarán llevar mascarillas a quienes interactúen con personas con síntomas.

El escenario 3 implica tener los indicadores en nivel alto. Si hay riesgo epidémico, se podrán adoptar medidas adicionales y excepcionales. Las comunidades son las que declararán el nivel de riesgo en función de determinadas variables; como la tasa hospitalaria, las camas ocupadas o el número de habitantes.

