La Comunidad de Madrid convoca de urgencia a la empresa gestora del Hospital de Torrejón tras el escándalo por las listas de espera

Los detalles La Consejería ha enviado "un equipo multidisciplinar" al hospital para "constatar la adecuada prestación del servicio" y afirma que "adoptará todas las actuaciones y controles que pudieran corresponder".

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha convocado una reunión urgente con Grupo Ribera, gestor del Hospital de Torrejón, tras revelarse audios donde su CEO, Pablo Gallart, sugiere alargar listas de espera para aumentar beneficios. La Consejería ha enviado un equipo al hospital para verificar el servicio y ha asegurado que tomará medidas si se detectan irregularidades. Aunque no se han hallado incumplimientos del contrato, se ha reiterado que no se tolerarán prácticas que perjudiquen el acceso a la asistencia sanitaria. El contrato con Grupo Ribera se paga por población asignada, incentivando el ahorro en gastos.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha informado de que ha convocado "con carácter de urgencia" una reunión con la cúpula directiva de Grupo Ribera, la empresa encargada de gestionar los servicios del hospital público de Torrejón. El Gobierno madrileño ha tomado esta decisión tras conocerse audios en los que el CEO de la empresa, Pablo Gallart, insta a sus mandos a alargar las listas de espera para tener más beneficios.

Tras hacerse pública esta información, que adelantó 'El País', la Consejería de Sanidad también ha enviado "un equipo multidisciplinar" al hospital para "constatar in situ la adecuada prestación del servicio en todos sus ámbitos".

Según los resultados que arrojen ambas medidas, "adoptará todas las actuaciones y controles que pudieran corresponder", según ha añadido en un comunicado.

Ha subrayado también que desde la Consejería "no se ha detectado hasta la fecha ningún incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de concesión de servicio público". También ha dejado claro "en ningún caso se va a tolerar ningún tipo de actuación o práctica que pueda perjudicar el acceso a la asistencia sanitaria".

La Consejería ha insistido en que "dispone de los mecanismos necesarios para garantizar la adecuada prestación de la asistencia" y ha afirmado que "se vienen manteniendo reuniones periódicas de seguimiento con el equipo directivo del grupo".

Ahorro en las listas de espera

El Hospital de Torrejón, en Madrid, es un centro público, pero la Comunidad de Madrid paga al Grupo Ribera para que se ocupe de su gestión. Según recoge el diario 'El País', el Ejecutivo autonómico paga a esta empresa por población asignada, no por la actividad que realice.

Esto significa que mientras menos gaste en los pacientes, más dinero gana la gestora. Concretamente, en los audios publicados, hablaba de un beneficio de "cuatro o cinco millones" de euros.

Señaló que "la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa", añade el directivo. Por ello, aunque "decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera" apuntó que "lo único que pido es: desandemos el camino".

Según el citado diario, Gallart pidió dejar de hacer intervenciones que no fueran rentables y señaló que, si acumulaban demoras, gastarían menos porque necesitarían menos personal y recursos.

