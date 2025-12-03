"Un hospital no es una moneda": gran indignación entre los pacientes del hospital público de Torrejón de Ardoz

¿Por qué es importante? En un audio difundido por el diario 'El País' se puede escuchar al CEO del Grupo Ribera, que gestiona el hospital, dar la orden de alargar las listas de espera para poder ganar más dinero.

Los pacientes del Hospital de Torrejón de Ardoz están indignados tras revelarse que Pablo Gallart, CEO del Grupo Ribera, ordenó alargar las listas de espera para aumentar beneficios. Según 'El País', en una reunión del 25 de septiembre, Gallart mencionó ajustes para lograr un beneficio de "cuatro o cinco millones". Este hospital público es gestionado por el Grupo Ribera, que recibe pagos por población asignada, no por actividad, incentivando el ahorro en pacientes. Las demoras afectan diversas especialidades, como traumatología y endocrinología, lo que ha llevado a algunos pacientes a considerar cambiar de hospital debido a la mala atención recibida.

Los pacientes del Hospital de Torrejón de Ardoz han mostrado su enfado y decepción después de que se haya conocido que Pablo Gallart, CEO del Grupo Ribera, la empresa privada que gestiona el centro público, haya dado la orden de alargar las listas de espera para poder ganar más dinero. "Un CEO mira por la economía de la empresa y un hospital no es una moneda, son pacientes, personas y estados de salud", ha denunciado una de las 138.000 afectadas a las que da servicio el centro.

Esta información ha sido adelantada por el diario 'El País' que ha difundido este miércoles el audio de una reunión que tuvo lugar el pasado 25 de septiembre en la que Gallart pidió hacer ajustes para alcanzar un beneficio de "cuatro o cinco millones". Tras conocerse la noticia, las reacciones no se han hecho esperar. "He esperado dos años para una cita"; "Me parece fatal. Aquí todo va a parar al mismo sitio, cuestión económica", han aseverado dos señoras.

Este centro hospitalario es público, pero el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso le paga al Grupo Ribera para que se ocupe de la gestión. De hecho, según ha especificado el diario, se le paga por población asignada y no por la actividad, por tanto, cuanto menos gaste en pacientes, más dinero gana la compañía.

Descontrol en las unidades y citas médicas

Y claro, toda esta situación se ha trasladado al funcionamiento del hospital. Rafa tiene que acudir a este centro porque es el que le corresponde, pero desde hace un tiempo no se fía. "Llevamos una temporada que no nos da mucha confianza", ha destacado, al tiempo que ha denunciado que "los médicos que se van".

Y sus sospechas no son infundadas. "El traumatólogo, bfff, estoy esperando desde hace casi un año", ha manifestado Alicia. Pero los problemas no solo son en traumatología, también en endocrinología. Adrián tiene problemas de tiroides y después de mucho tiempo reclamando le han dado cita este mismo miércoles. "No había endocrinos, luego había uno", ha lamentado, al tiempo que ha recordado que ha tenido que esperar "seis meses" para recibir una consulta.

Del mismo modo, Fernando ha denunciado que "esto es una guarrería de hospital". En su caso, por no actuar adecuadamente y no darle una cita a tiempo, tuvo "unos problemas muy gordos". Lo mismo le ocurrió a Vicente, quien lleva desde septiembre esperando un tratamiento de rodilla que deberían haberle dado ya. "Todavía estoy esperando, he ido a reclamar a atención al paciente, al mostrador... ya no sé a donde ir",

Con todo, los pacientes han comenzado a pensar en probar suerte en otro hospital porque en este no reciben la que merecen.

