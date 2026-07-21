Detenido un hombre con antecedentes de violencia machista por asesinar a su pareja en Almoradí, Alicante

Los detalles Pilar Bernabé ha precisado, respecto al presunto autor de los hechos, que "fue activado en el Sistema VioGén por una denuncia y detenido en el año 2008" y "fue desactivado en el año 2009 por falta de medidas judiciales".

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Almoradí, Alicante, por el presunto asesinato de su pareja, investigado como posible crimen machista. Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, señaló que el detenido estuvo en el Sistema VioGén tras una denuncia en 2008, pero fue desactivado en 2009. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando datos sobre este caso, que podría ser el sexto asesinato machista en la región este año. Bernabé destaca la necesidad de movilización frente a esta violencia estructural. El servicio 016 ofrece atención gratuita y confidencial a víctimas de violencia de género.

La Guardia Civil investiga como un posible crimen machista el asesinato de una mujer de 56 años ocurrido la pasada noche en un domicilio del centro urbano del municipio de Almoradí (Alicante), suceso por el que ha sido detenido su marido, que ya fue arrestado en 2008 por una denuncia de la fallecida.

Fuentes de la investigación consultadas por EFE han informado de que el hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer ocurrió este lunes sobre las 23:00 horas y que en la mañana de este martes se ha detenido al marido, de 61 años, en un caso en el que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado de que está recabando datos.

Restos de sangre en una fregona

Las mismas fuentes han señalado que, aunque en un principio el aviso se recibió como un aparente accidente doméstico, en la casa donde fue hallado el cadáver de María del Carmen se han observado restos de sangre en una de las habitaciones y en una fregona, y también signos de que el cuerpo había sido trasladado.

La pareja tiene dos hijos en común mayores de edad y que no residen con sus padres, y aparentemente se trataba de una pareja estable que convivía junta en el domicilio donde han ocurrido los hechos.

De la investigación se ha hecho cargo el Equipo de Mujer Menor (EMUME) y el Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante.

En declaraciones a los periodistas en València, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado que la Guardia Civil "efectivamente trata y estudia" lo sucedido como un presunto caso de violencia machista aunque "está en plena investigación".

Bernabé ha relatado que el marido ha sido detenido en la mañana de este martes y que se conoce que en 2008 había sido arrestado después de que se activara el sistema Viogén por una denuncia de la fallecida.

Este caso fue desactivado un año después "por falta de medidas judiciales", sin que haya conocimiento de que desde ese 2009 se haya activado Viogén "en ninguna circunstancia".

Sería la sexta mujer asesinada en la Comunidad Valenciana en 2026

En el caso de que finalmente se confirme este caso como un asesinato machista sería la sexta del año en la Comunitat Valenciana, ha lamentado Bernabé, con dos menores fallecidos, "una cifra que nos tiene que interpelar, alarmar y movilizar frente a una violencia estructural" porque, ha subrayado, "es terrorismo contra mujeres por el hecho de ser mujeres".

Para Bernabé, esta situación "nos interpela como sociedad para hacerle frente desde la denuncia social colectiva y la condena política y el señalamiento político" y ha añadido que en las tres provincias valencianas "hay más de 17.000 mujeres en Viogen".

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 31 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.371 desde 2003.

016: teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Lo hace a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

El 016 es un número de teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura y que atiende las 24 horas del día en 53 idiomas. Es también accesible para personas con discapacidad auditiva y/o del habla y baja visión. Además de ofrecer información general, cuenta con un servicio de asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las personas que lo necesiten, realizada por personal especializado.

Este servicio deriva las llamadas de emergencia al 112, está coordinado con los servicios similares de las comunidades autónomas y ofrece información a las víctimas y sus entornos sobre qué hacer. Informa igualmente sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de violencias machistas.

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