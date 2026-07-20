España se levanta con resaca futbolera tras la victoria de la Selección en el Mundial 2026: "Hoy debería estar todo cerrado"

Los detalles La victoria de España ante Argentina ha hecho que muchos no puedan quitarse el "campeones" de la boca, con una sonrisa en la cara, a pesar de tener que ir a trabajar tras haber tenido pocas horas para dormir.

España celebra con entusiasmo su reciente victoria en el Mundial de Fútbol, con muchos aficionados luciendo con orgullo la camiseta de la Selección. Algunos no se la han quitado desde que vencieron a Argentina, mientras que otros ya buscan cómo añadirle una segunda estrella. La euforia es palpable, y aunque muchos han dormido poco tras la celebración, el sentimiento de alegría prevalece. Algunos bromean sobre la necesidad de un día festivo nacional. En Lugo, una empresa ha dado el día libre a sus empleados para disfrutar del triunfo. La victoria ha transformado un lunes cualquiera en un día memorable.

España luce con orgullo la camiseta de la Selección tras haberse coronado como campeones del Mundo. Algunos no se la han quitado desde que ganaron a Argentina, y otros han encontrado la manera de intentar pegarle ya la segunda estrella.

Los aficionados españoles no se quitan el "campeones" de la boca, con una sonrisa en la cara a pesar de tener que ir a trabajar tras haber disfrutado de pocas horas de sueño.

Cuando hay euforia a raudales, la lavadora puede esperar. Al preguntarle a algunos de los españoles si se han quitado la camiseta, reconocen que no. "Está usada, pronto se va andando sola", confiesa una personas, sin poder ocultar su alegría por la victoria.

Otros se preguntan cómo van a salir ahora con una sola estrella en la camiseta, ingeniándosela para añadirle ya la segunda. Mientras, hay quienes señalan que hoy "debería estar todo cerrado". "Debería ser fiesta nacional", defienden.

Una idea que no ha prosperado, por lo que para muchos ha tocado decidir entre dormir poco, menos o nada. "He dormido solo tres horas", reconoce una mujer que ha tenido que irse a trabajar tras pasarse la noche celebrando la victoria.

La solución para el próximo Mundial podría ser enviar un currículum a una empresa de Lugo, porque su dueño ha decidido darle el día libre a todos sus empleados. "Les puse un mensaje por el grupo de WhatsApp y se llevaron una alegría", admite.

Trabajando o no, los españoles siguen hoy con el buen sabor de boca de una noche inolvidable que le cambia la cara a un lunes.

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