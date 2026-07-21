El verano, factor de riesgo para la violencia machista: las vacaciones, el alcohol y las fiestas disparan el número de agresiones y crímenes

El dato Las estadísticas demuestran que junio, julio y agosto son los meses con más asesinatos cometidos por parejas o exparejas contra mujeres.

El verano es una época crítica para el aumento de la violencia machista, debido a la mayor convivencia en pareja durante las vacaciones. En las últimas 24 horas, cuatro mujeres han sido asesinadas por sus parejas en España. Rita Barreiro, directora del CIM de Santiago de Compostela, señala que las discusiones aumentan por el mayor tiempo en pareja y el consumo de alcohol en fiestas. Históricamente, junio, julio y agosto registran más asesinatos de mujeres, especialmente durante viajes. Además, el fin de curso incrementa la violencia entre jóvenes. El Ministerio de Igualdad ofrece el servicio 016, gratuito y confidencial, para atender todas las formas de violencia contra mujeres, proporcionando asesoramiento jurídico y psicosocial.

El verano suele estar marcado en rojo ante el repunte de la violencia machista. Esta época del año suele estar marcada por más horas de convivencia en pareja como consecuencia de las vacaciones, y eso hace que los factores de riesgo se incrementen. Las últimas 24 horas son buena prueba de ello, pues cuatro mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España.

Rita Barreiro, directora del Centro de Atención á Muller (CIM) de Santiago de Compostela, explica que en estos meses "aumentan las discusiones y los conflictos" debido a que "pasamos más tiempo con la pareja y en casa". Sin embargo, esos no son los únicos motivos. Barreiro también destaca que "el alcohol y las fiestas incitan a conductas agresivas de los agresores".

Junio, julio y agosto son los meses en los que, históricamente, se han registrado más asesinatos de mujeres. Las estadísticas demuestran que la vulnerabilidad suele aumentar cuando hay un viaje de por medio. Lo que hace sentir a la víctima lejos de su entorno: "El agresor tiene más campo para ejercer la violencia y la víctima se siente más desprotegida".

Una violencia que también repunta en verano entre los jóvenes debido al fin de curso en los institutos y las universidades. Por eso, las asociaciones refuerzan la importancia de pedir ayuda desde los primeros signos para frenar a tiempo el goteo de nuevas víctimas por violencia machista.

016: teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Lo hace a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

El 016 es un número de teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura y que atiende las 24 horas del día en 53 idiomas. Es también accesible para personas con discapacidad auditiva y/o del habla y baja visión. Además de ofrecer información general, cuenta con un servicio de asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las personas que lo necesiten, realizada por personal especializado.

Este servicio deriva las llamadas de emergencia al 112, está coordinado con los servicios similares de las comunidades autónomas y ofrece información a las víctimas y sus entornos sobre qué hacer. Informa igualmente sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de violencias machistas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido