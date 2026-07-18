Muere la mujer rociada con líquido inflamable y quemada por dos sicarios presuntamente contratados por su marido en Madrid

Imagen del lugar donde la víctima fue atacada con líquido abrasivo en Sevilla la Nueva

Los detalles La fallecida, de 30 años, llevaba ingresada en el Hospital La Paz desde el pasado 2 de febrero, día en el que sufrió el ataque.

Una mujer de 30 años falleció tras ser brutalmente atacada en Sevilla la Nueva, Madrid, por dos sicarios presuntamente contratados por su marido. La agresión ocurrió en febrero, cuando la víctima fue rociada con un líquido inflamable y quemada, sufriendo graves quemaduras en el 50% de su cuerpo. Su bebé de seis meses estaba presente pero resultó ileso. La Guardia Civil detuvo al marido y a los sicarios en marzo, acusándolos de inductor y autores materiales, respectivamente. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género investiga el caso como posible violencia machista. La víctima no había denunciado a su marido.

La mujer de 30 años que se encontraba ingresada en el Hospital de La Paz desde el pasado 2 de febrero tras ser atacada en el municipio madrileño de Sevilla la Nueva por dos sicarios presuntamente contratados por su marido ha fallecido al no poder recuperarse de las heridas causadas en el ataque, según informa 'El País'.

La terrible agresión se produjo el pasado mes de febrero, cuando la mujer, de 30 años y nacionalidad marroquí, fue agredida brutalmente y rociada con un líquido inflamable en el interior de su domicilio. Posteriormente, los agresores le prendieron fuego, causándole quemaduras graves en el 50% de su cuerpo. Su bebé de seis meses se encontraba con ella en el momento del ataque, aunque no sufrió lesiones.

Tras ello, la Guardia Civil se hizo cargo de la investigación e informó en marzo de la detención del marido y los dos sicarios. Dos de las detenciones se produjeron en Móstoles y la tercera en el municipio de Quijorna. Según las pesquisas, el marido, padre de los tres hijos del matrimonio, presuntamente habría encargado el ataque a los dos sicarios, por lo que el primero fue detenido como presunto inductor de la agresión y los otros dos como autores materiales, tras lo que se decretó su ingreso en prisión.

En estos momentos, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se encuentra "recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de una mujer en la provincia de Madrid". De confirmarse, sería la tercera fallecida por violencia machista en la Comunidad de Madrid en lo que va de 2026. La fallecida nunca denunció a su marido y no estaba incluida en el Sistema de Protección VioGen.

'016, teléfono contra la violencia machista

El '016' es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista. Está disponible 24 horas al día los 365 días al año. La llamada es gratuita y no deja huella en la factura, aunque hay que eliminarlo de las últimas llamadas.

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