La mujer asesinada en Antequera contó con protección del sistema VioGen hasta días antes de ser asesinada por su pareja

Investigan el asesinato a puñaladas de una mujer en una vivienda de Antequera

Los detalles La mujer y su asesino estaban en el sistema VioGen y él tenía orden de alejamiento respecto a la víctima, pero de mutuo acuerdo cerraron el expediente hace poco, por lo que esa orden decayó, según fuentes citadas por la agencia EFE.

Una mujer de 30 años fue encontrada muerta con heridas de arma blanca en Antequera, Málaga, presuntamente asesinada por su pareja, quien se suicidó tras el crimen. La pareja, que tenía dos hijos, estaba en el sistema VioGen y había cerrado recientemente la orden de alejamiento de mutuo acuerdo. La investigación apunta a un posible caso de violencia machista. Este incidente es el cuarto asesinato violento de una mujer en Málaga este mes. De confirmarse, sería la víctima número 30 de violencia de género en 2023. El servicio 016 ofrece atención gratuita y confidencial a las víctimas de violencia contra las mujeres.

La mujer de 30 años hallada muerta este lunes con lesiones de arma blanca en una vivienda de Antequera (Málaga) fue presuntamente asesinada por su pareja, un hombre que se suicidó después de cometer el crimen, según fuentes de la investigación. El cuerpo de la mujer presentaba heridas de arma blanca que apuntan a una muerte violenta a puñaladas, mientras que el hombre, de 35 años, se ha suicidado al precipitarse desde la muralla de la Alcazaba en Antequera.

La pareja tiene dos hijos en común, de 4 y 7 años, según las fuentes, que afirman que la investigación policial apunta a un posible caso de violencia machista. Ambos estaban en el sistema VioGen, y él tenía orden de alejamiento respecto a la víctima, pero de mutuo acuerdo cerraron el expediente hace poco, por lo que esa orden decayó, según las fuentes.

La Subdelegación del Gobierno ha informado de que está recabando datos para remitirlos a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que determinará finalmente si se trata de un nuevo caso de violencia machista.

El hombre se precipitó de la Alcazaba sobre las 11:50 horas y, sobre las 14:00 horas, el 112 recibió un aviso en el que se alertaba de la posible muerte de esta mujer en la vivienda, situada en el centro de Antequera.

El cadáver presentaba signos de violencia, en concreto lesiones por arma blanca que apuntan a una muerte violenta por puñaladas, si bien hay que esperar al resultado de la autopsia. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron especialistas de la Policía Científica y la comitiva judicial, a la vez que los agentes desplegaban un amplio dispositivo policial, acordonando la zona para evitar el acceso de personas no autorizadas.

Esta es la cuarta muerte violenta de una mujer de la que se tiene constancia en la provincia de Málaga en lo que va de mes. El pasado 1 de julio fue hallada muerta en un pozo de Rincón de la Victoria (Málaga) una malagueña de 35 años que llevaba desaparecida desde abril. Su expareja, de 49 años, confesó el crimen.

Una semana después fueron encontradas sin vida una mujer de 61 años y su hija de 31 en una vivienda de Mijas (Málaga), quienes murieron apuñaladas presuntamente a manos del novio de la madre, quien prendió después fuego a la vivienda para intentar ocultar los crímenes, según las pesquisas de la Guardia Civil.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 30 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.371 desde 2003. En Andalucía sería la novena víctima en 2026.

016: teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Lo hace a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

El 016 es un número de teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura y que atiende las 24 horas del día en 53 idiomas. Es también accesible para personas con discapacidad auditiva y/o del habla y baja visión. Además de ofrecer información general, cuenta con un servicio de asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las personas que lo necesiten, realizada por personal especializado.

Este servicio deriva las llamadas de emergencia al 112, está coordinado con los servicios similares de las comunidades autónomas y ofrece información a las víctimas y sus entornos sobre qué hacer. Informa igualmente sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de violencias machistas.

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