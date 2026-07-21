Detenido un hombre por el asesinato de su mujer en Alamada de la Sagra (Toledo)

Los detalles Según recoge Europa Press, la mujer no se encontraba en el sistema VioGén y no había antecedentes por hechos similares en el matrimonio.

Una mujer de 45 años falleció tras ser apuñalada en su vivienda en Alameda de la Sagra, Toledo. Su esposo, de 48 años y de origen ecuatoriano, fue detenido como presunto agresor. El suceso fue reportado a las 5:16 horas y, pese a la atención médica, la mujer murió. La Policía Judicial investiga el caso, destacando que no había antecedentes de violencia previa. La mujer no estaba registrada en el sistema VioGén. El Ministerio de Igualdad ofrece el servicio 016 para atender casos de violencia contra las mujeres, brindando asesoramiento jurídico y psicosocial de forma gratuita y confidencial.

Una mujer de 45 años ha sido asesinada este martes tras resultar herida por arma blanca en una vivienda de la plaza de España de Alameda de la Sagra (Toledo), hechos por los que se ha detenido a su marido, de 48 años, como presunto agresor.

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se recibió a las 5.16 horas. Hasta el lugar acudió un médico de urgencias, que atendió a la mujer, pero que finalmente confirmó su fallecimiento.

El hombre fue detenido y trasladado al Hospital General Universitario de Toledo en una UVI. Hasta el lugar también se trasladaron efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local.

La mujer, de nacionalidad ecuatoriana, y el presunto agresor, de nacionalidad española pero origen ecuatoriano, estaban casados, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press.

La Policía Judicial está investigando lo ocurrido, según las mismas fuentes, que han señalado que la mujer no se encontraba en el sistema VioGén y que no había antecedentes por hechos similares.

016: teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Lo hace a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

El 016 es un número de teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura y que atiende las 24 horas del día en 53 idiomas. Es también accesible para personas con discapacidad auditiva y/o del habla y baja visión. Además de ofrecer información general, cuenta con un servicio de asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las personas que lo necesiten, realizada por personal especializado.

Este servicio deriva las llamadas de emergencia al 112, está coordinado con los servicios similares de las comunidades autónomas y ofrece información a las víctimas y sus entornos sobre qué hacer. Informa igualmente sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de violencias machistas.

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