¿Por qué es cada vez más difícil controlar los incendios en España? "Tenemos que recuperar un paisaje tradicional del Mediterráneo"

¿Por qué es importante? La dificultad para controlar los fuegos se debe, según los expertos, al exceso de combustible, a la necesidad de cuidado y poda, pero también a la falta de diversificación de vegetación en una misma zona.

Los incendios en España, como el de Brieva en Segovia y La Mierla en Guadalajara, reflejan la creciente dificultad para controlar el fuego. En los últimos días, el incendio en las Cinco Villas de Zaragoza devastó 16.000 hectáreas y el de Los Gallardos en Almería cobró 13 vidas. Hasta la fecha, 116.000 hectáreas han sido consumidas por el fuego, superando ampliamente la media anual de 30.000 hectáreas. Según Víctor Resco, catedrático de Ingeniería Forestal, la falta de diversificación de vegetación y el exceso de combustible complican el control de incendios. Los expertos sugieren recuperar paisajes tradicionales y aumentar las quemas prescritas para simular incendios de baja intensidad, ya que el matorral y monte abierto, propensos a arder, han crecido debido a las lluvias intensas.

Los efectivos siguen intentando estabilizar por completo varios incendios, como el de Brieva (Segovia) que se originó este lunes en una cuneta y que mantiene a unas 420 personas fuera de sus casas. Este, como el de La Mierla en Guadalajara o cualquier otro, demuestra que cada vez es más difícil frenar el fuego.

Durante cinco días las llamas avanzaron, por ejemplo, sin control en el incendio zaragozano de las Cinco Villas, que ha arrasado unas 16.000 hectáreas. También tardaron cinco jornadas en controlar el gran fuego de Los Gallardos en Almería, donde murieron 13 personas. Y las 116.000 hectáreas quemadas en lo que va de año duplican a las aniquiladas a lo largo de 2025 y superan con creces lo que se considera habitual.

"La media para esta altura del año está en las 30.000 hectáreas", explica Víctor Resco, catedrático de Ingeniería Forestal de la Universidad de Lleida. La dificultad para controlar los fuegos se debe, según los expertos, al exceso de combustible, a la necesidad de cuidado y poda, pero también a la falta de diversificación de vegetación en una misma zona.

"Lo que tenemos que recuperar es un paisaje tradicional del Mediterráneo con una estructura de mosaico", añade. También ayudaría, dicen los expertos, el aumento de lo que llaman quemas prescritas: "Es una técnica donde tú simulas un incendio, pero uno de baja intensidad".

Algo necesario porque lo que más se está quemando es matorral y monte abierto seguido de pastos. Materiales que han crecido mucho por las intensas lluvias y que arden, a la mínima, con estas altas temperaturas generando grandes llamas.

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