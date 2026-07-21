El incendio de Brieva (Segovia) evoluciona "favorablemente": hay 420 evacuados y Pelayos del Arroyo permanece confinado

Los detalles Las autoridades están pendientes de la intensidad de las rachas de viento de esta tarde para evaluar cómo evoluciona el incendio. Al parecer, se originó en una cuneta, aunque se desconoce el motivo.

El incendio en Brieva, Segovia, mantiene el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial tras evacuar a 420 personas de ocho núcleos y confinar Pelayos del Arroyo. La situación mejora tras una noche de intenso trabajo, según la Junta de Castilla y León. El incendio, que comenzó en una cuneta, se propagó rápidamente por el viento y el terreno seco. Los desalojados están en pueblos cercanos o con familiares. No hay daños personales. La superficie afectada podría ser de 3.000 hectáreas. Se trabaja en cerrar el perímetro y eliminar puntos calientes. La situación es más favorable y se espera reducir el nivel del índice.

El incendio declarado el lunes en el término municipal de Brieva (Segovia) mantiene activado el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial tras obligar a evacuar a 420 personas de ocho núcleos de población y a confinar el municipio de Pelayos del Arroyo.

La situación evoluciona "favorablemente" después de una noche "de intenso trabajo", según ha informado la Junta de Castilla y León a los medios de comunicación. En cuanto al origen, parece ser que comenzó en una cuneta, aunque se desconoce el motivo.

Las personas desalojadas están reubicados en otros pueblos cercanos, así como en viviendas de familiares. No se han registrado daños personales.

Tras declararse a primera hora de la tarde de este lunes el incendio alcanzó gran velocidad debido a las rachas de viento y a que se trataba en gran medida de cereal y pasto, "combustible fino y seco que facilitó su propagación", por lo que la Junta activó el Índice de Gravedad Potencial 1 (IGR-1).

La intensidad de las rachas ha disminuido a lo largo de la noche y el fuego "prácticamente" no ha avanzado, según ha señalado el técnico del Puesto de Mando durante la noche Pablo Peña.

En la tarde de este lunes fueron desalojados los habitantes de los municipios segovianos de Tenzuela, Losana de Pirón, Carrascal de la Cuesta, La Cuesta, Aldeasaz, Berrocal, Caballar y Santo Domingo de Pirón, un total de 420 personas.

Según ha informado el Servicio de Emergencias Castilla y León, 60 de ellas fueron evacuadas a Torreiglesias desde los municipios de Losana de Pirón, Tenzuela, Carrascal de la Cuesta y Santo Domingo del Pirón; 50 a Sotosalbos desde Berrocal, Aldeasaz y Cuesta; 150 personas a Turégano desde el municipio de Caballar y el resto de las personas se han alojado en casa de familiares o segundas residencias.

La Guardia Civil, por su parte, ha informado de que entre las distintas actuaciones de protección a la población se facilitó la evacuación de personas mayores y con movilidad reducida así como a varias familias con menores que se encontraban alojadas en una granja escuela, todo ello sin que se registraran daños personales.

La Benemérita ha indicado que la superficie calcinada podría situarse en las 3.000 hectáreas, aunque no son datos oficiales de los servicios de Extinción.

La Junta ha avanzado que, después de que por la noche se ha podido asegurar con pase de buldócer "buena parte del perímetro", por la mañana se han centrado los trabajos en terminar de cerrar el perímetro y eliminar los puntos calientes que se mantienen en distintas partes del incendio.

El jefe del turno de noche ha destacado que la situación para este martes es "mejor" y la estrategia consiste en "cerrar el incendio lo máximo posible" ya que se prevé que a lo largo del día "la temperatura y el viento van a aumentar progresivamente".

Durante los momentos de mayor intensidad del incendio llegaron a trabajar 44 medios de extinción. Tras las labores desarrolladas durante la noche y la incorporación a primera hora de los medios aéreos, el operativo permanece integrado por 24 medios, reforzados con tres buldóceres incorporados durante la tarde del lunes para facilitar las tareas de contención.

Ahora, están a la espera de los vientos de la tarde, pero la situación parece mucho más favorable que ayer. Probablemente al final del día pueda bajar a nivel 1 el Índice de Gravedad Potencial.

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