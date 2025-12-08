Un hombre en estado crítico tras ser arrastrado por un golpe de mar en Lanzarote

El contexto Dos hombres de nacionalidad italiana estaban pescando en la zona de Charcones, en Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, cuando les sorprendió una ola. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 15:30 horas.

Dos hombres italianos que pescaban en la costa sur de Lanzarote fueron rescatados tras ser arrastrados por un golpe de mar. Uno logró salir del agua por sí mismo, mientras que el otro fue evacuado en helicóptero al Hospital General de Lanzarote, donde se encuentra en estado crítico. Este incidente ocurrió en un contexto de prealerta por fenómenos costeros adversos en Canarias, con olas de hasta cuatro metros. En Tenerife, un golpe de mar el 7 de diciembre dejó cuatro muertos y un desaparecido. Además, el 8 de noviembre, tres personas fallecieron y 15 resultaron heridas en la misma isla debido a condiciones similares. Las autoridades instan a extremar precauciones en las costas.

Dos hombres que estaban pescando han sido rescatados este lunes en la costa sur de Lanzarote tras sufrir un golpe de mar. Uno de ellos pudo salir por su propio pie del agua, mientras que el otro tuvo que ser rescatado y evacuado por un helicóptero hasta el Hospital General de Lanzarote, donde permanece en estado crítico, según ha comunicado el Consorcio de Emergencias.

Según han informado distintas fuentes a la 'Agencia EFE', se trata de dos hombres italianos residentes en la isla que se encontraban en la zona de Charcones, en Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, cuando hacia las 15:30 horas se produjo el suceso. En este sentido, el Centro de Emergencias 112 había advertido de que este lunes se mantenía la situación de prealerta por fenómenos costeros adversos en Canarias, con posibilidad de olas de hasta cuatro metros durante la pleamar, alrededor de las 15:30 horas.

La prealerta por fenómenos costeros adversos está vigente desde el viernes y la Dirección General de Emergencias la ha actualizado a las 12:00 horas de este lunes para el litoral norte de Gran Canaria y costas del norte y del oeste de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote.

Cuatro muertos y un desaparecido por otro golpe de mar en Tenerife

El pasado 7 de diciembre, alrededor de las 16:00 horas de la tarde, una ola golpeó la piscina natural de Isla Cangrejo, en la costa de los Gigantes, municipio de Santiago del Teide. En ese mismo momento la sala operativa del Cecoes 112 recibió el aviso de que varias personas requerían de asistencia en el mar tras sufrir un golpe de mar a consecuencia del fuerte oleaje, motivo por el que se activaron una embarcación de Salvamento Marítimo, así como efectivos de los Bomberos de Tenerife.

El operativo concluyó con el rescate de cuatro cuerpos. Tres de ellos sin vida, el otro, de una mujer, fue trasladado hasta un centro hospitalario donde finalmente ha fallecido este lunes 8 de diciembre. Con todo, aún se sigue buscando a una persona que continúa en paradero desconocido.

Canarias se encuentra desde el pasado viernes, 5 de diciembre, en prealerta por fenómenos costeros, con la previsión de olas que podrán alcanzar entre los 2 y 5 metros de altura en las zonas del norte, y en el oeste de El Hierro, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote. Por ello, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, recuerda a la ciudadanía la necesidad de extremar las precauciones en las costas de las islas e insiste en la importancia de poner en práctica los consejos de autoprotección para evitar riesgos en el mar.

Hace un mes fallecieron tres personas y 15 resultaron heridas también en Tenerife

El pasado 8 de noviembre las costas de Tenerife se tiñeron de negro tras el fallecimiento de tres personas, dos hombres y una mujer, en sus aguas. Asimismo, 15 personas resultaron heridas, todos ellos en diferentes incidentes de la zona canaria. Sobre las 11:30 horas se dio el primer suceso en el que seis personas, se cree que turistas franceses, cayeron al agua tras un golpe de mar en la playa del Roque de Las Bodegas, informó el Centro Coordinador de Emergencias y Salvamento (Cecoes).

Resultaron heridos tres hombres y tres mujeres. Una de ellas fue trasladada en helicóptero medicalizado del SUC hasta la helisuperficie del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria mientras que otras cuatro personas fueron trasladadas en una ambulancia de Soporte Vital Básico, dos de ellos al hospital mencionado y los demás al Hospital Universitario de Canarias.

El último afectado fue asistido en el lugar del accidente con lesiones de carácter leve. Hasta la playa se desplazaron, además de sanitarios, efectivos de la Policía Local y Policía Nacional.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.