Herido grave un menor en la explosión de una gasolinera en Tarragona

Las causas La explosión, que no ha generado llamas, ha ocurrido hacia las 15:30 de este lunes por sobrepresión, mientras un vehículo repostaba gas en una gasolinera situada en la calle del Coure de Tarragona.

Un menor ha sido hospitalizado en estado grave por las heridas sufridas en la explosión de una gasolinera en Tarragona, según han informado los Bombers de la Generalitat de Catalunya.

Estas misma fuentes explican que la explosión, que no ha generado llamas, ha ocurrido hacia las 15:30 de este lunes por sobrepresión, mientras un vehículo repostaba gas en una gasolinera situada en la calle del Coure de Tarragona.

A raíz del accidente, que ha movilizado dos ambulancias, los servicios médicos han atendido a dos personas, una de ellas un menor de edad que ha ingresado en el Hospital Sant Joan XIII de Tarragona en estado grave.

