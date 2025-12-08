Ahora

MACROOPERACIÓN CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Detenidos 25 miembros de una organización criminal dedicada al narcotráfico y blanqueo de capitales

¿Por qué es importante? Durante los registros llevados a cabo en Almería, Málaga, Granada y Alicante se han intervenido más de una tonelada de hachís o 20 kilos de cocaína entre numerosas armas, joyas, 150 décimos de lotería o casi 100.000 euros en efectivo.

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido a 25 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada al tráfico de hachís y cocaína, así como al blanqueo de millones de euros procedentes del tráfico de estupefacientes.

La operación Erytheia-Dolmen se ha prolongado durante dos años y ha culminado esta semana con 30 registros en diferentes propiedades en Almería, Málaga, Granada y Alicante. En el operativo se han embargado inmuebles con un valor superior a seis millones de euros de valor; casi 100 cuentas bancarias; seis sociedades mercantiles; una tonelada de hachís o 20 kilos de cocaína, así como numerosas armas de distinto calibre; joyas y relojes; 150 décimos de la lotería de Navidad y casi 100.000 euros en efectivo.

No obstante, no era el primer golpe que las autoridades le asestaban a esta organización. El pasado mes de septiembre se impidió la entrada de un alijo de más de una tonelada de hachís a través de una playa de Adra (Almería). En aquella ocasión, las autoridades detuvieron a cuatro componentes de la organización, de los cuales tres entraron en prisión.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, todos los detenidos y efectos intervenidos han sido puestos a disposición judicial. En este sentido, los arrestados están acusados de los delitos de blanqueo de capitales, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

Con todo, las autoridades no descartan que se produzcan nuevas detenciones en el marco de esta operación

