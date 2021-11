Un grupo, principalmente de chicas, se ha enfrentado con un hombre que había acosado a una joven de 18 años cuando andaba por la calle en Bilbao. Desde su coche, el hombre la había llamado "bonita", algo que no gustó a la joven. Al hacérselo saber, él continúo increpándola.

El suceso habría tenido lugar en el vecindario de Ibarrekolanda, durante el mediodía de este lunes. Una de las testigos de los hechos ha compartido en Twitter los detalles de lo ocurrido.

Cuando vio que había uno hombre que seguía con el coche a la joven, se acercó a la chica par preguntarle si necesitaba algo. Entonces ella le explicó que el hombre le había llamado "bonita" y que al responderle, este se había encarado con ella.

Fue entonces cuando esta testigo, junto con otras diez personas más, se acercaron al conductor para recriminarle su actitud. Tal y como recoge el vídeo, se escucha cómo le explican que lo que hace no está bien y le piden que se marche.

"Que no le tienes que decir nada. ¿Ella te ha pedido que le digas algo, que le des tu opinión? Te parecerá normal", le reprochan al hombre. Y viendo que el acosador no se va, siguen: "¿Te parece normal decirle algo a las niñas por la calle?". También la propia joven acosada le recuerda: "No me conoces de nada".

La voz cantante la lleva principalmente otra joven, que no deja de defender a la chica hasta que el hombre se marcha: "Le has faltado el respeto. Tienes una edad como para no andar diciéndole a las chavalas nada. ¿Te piensas que es normal? Arranca".

Lejos de poner fin a la situación que él mismo ha provocado, el hombre se encara con todos con un actitud algo chulesca. "¿Pero y qué?. No se puede decir nada". "Otra chica igual estaría contenta y te daría hasta las gracias". "Si os lo dice un tío que os gusta, estaría bien", se le escucha decir al hombre. Junto a él, en el coche, viajaba otro hombre.

La Policía e Bilbao, a través de Twitter, han confirmad que han trasladado el vídeo a la unidad correspondiente para su revisión.