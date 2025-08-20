Un ganadero de León pide que "les dejen hacer": "No se puede, sin pisar el monte, poner normas"

Víctor Fontecha ha indicado que la ganadería puede ayudar en la prevención de incendios, principalmente, porque el ganado se come los matorrales y el pasto, señalando que les ponen difícil su trabajo con "papeleos injustificados".

Víctor Fontecha es un ganadero de Valverde de la Sierra, en León, que ha visto con preocupación cómo el fuego se acercaba a las viviendas. Sin embargo, finalmente las llamas no acabaron alcanzándolas.

"Pensábamos que se iba a preparar algo importante porque tuvo que venir la UME para hacer cortafuegos", ha explicado, señalando que las llamas pasaron de estar a tres kilómetros a 900 metros en pocas horas debido al viento. "Estuvimos preocupados", ha reconocido. Por suerte, al final las llamas no llegaron a la zona.

En cuanto a la situación que está viviendo España, Víctor Fontecha ha explicado que se podrían prevenir los incendios y hacer que no llegaran a tener una magnitud tan grande si les dejase hacer. "Hay mucho papeleo injustificado", ha asegurado.

En concreto, ha señalado que el ganado es fundamental para la prevención de incendios, entre otras cosas, porque se come todos los matorrales y el pasto.

El problema es que cada vez hay menos ganaderos porque "no se les deja hacer nada". "No se puede, sin pisar el monte, poner normas y decir a todo que no", ha criticado.