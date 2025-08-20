Ahora

Actuación heróica

Dos turistas brasileños expertos en artes marciales reducen a un ladrón en Barcelona: "Ha sido un placer prestar este servicio"

Los detalles Gabriel y Gustavo Souza, que se encontraban de vacaciones en Barcelona, no dudaron en perseguir y retener a un ladrón tras escuchar los gritos de una mujer a la que le había sustraído un anillo de oro.

Dos turistas brasileños expertos en artes marciales reducen a un ladrón en Barcelona: "Ha sido un placer prestar este servicio"
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Llegaron como turistas y se van como héroes. Es la historia de Gabriel y Gustavo Souza, dos turistas brasileños que se encontraban de vacaciones en Barcelona. Al salir de su apartamento, se percataron de que un ladrón acababa de robar una cadena a un turista y un anillo de oro a una mujer y no dudaron en intervenir.

"Nosotros salimos de nuestro AirBNB en Barcelona para ir a la playa. Estábamos en camino y escuchamos a una mujer gritando: '¡ladrón, ladrón!'", han relatado este martes en Más Vale Tarde. "Corrí detrás del hombre. Abracé al hombre por detrás y le inmovilizamos hasta que llegara la policía", ha añadido Gustavo. Ambos le dieron alcance y aprovecharon sus conocimientos en artes marciales para reducirle.

Mientras esperaban a la Policía, el ladrón se resistió e incluso intentó morder a los hermanos para tratar de escapar, pero no le quedó más opción que desistir y esperar a la llegada de los agentes, que se lo llevaron detenido.

La escena provocó una enorme indignación entre los vecinos, que no dudaron en reprocharle su actitud al ladrón y agradecieron a los dos hermanos brasileños su valentía para plantarle cara.

"Es nuestra primera vez en una situación de robo. Fue un placer prestar un servicio para la ciudad de Barcelona", asegura Gustavo, que junto con su hermano Gabriel, se ha convertido en un auténtico héroe para muchos vecinos y turistas en la ciudad condal.

Las 6 de laSexta

  1. Cara y cruz con los incendios: la lluvia da una pequeña tregua en Picos de Europa pero preocupan las llamas en Jarilla
  2. Una empresa adjudicataria de la Junta de Castilla y León busca bomberos sin experiencia para luchar contra los incendios
  3. Guerra de Israel en Gaza, en directo | Israel dice controlar ya las afueras de Ciudad de Gaza tras iniciar su plan
  4. El CGPJ investiga al juez Peinado tras dos quejas de Bolaños por su interrogatorio y el intento de imputarle
  5. El alcalde de Noblejas (Toledo) inicia una huelga de hambre para reclamar un instituto y avisa a Page: "Seguiré mientras el cuerpo aguante"
  6. La nueva ocurrencia de Trump en su lucha contra los migrantes: pintará de negro el muro con México para que sea más caliente y "difícil de escalar"