Dos turistas brasileños expertos en artes marciales reducen a un ladrón en Barcelona: "Ha sido un placer prestar este servicio"

Llegaron como turistas y se van como héroes. Es la historia de Gabriel y Gustavo Souza, dos turistas brasileños que se encontraban de vacaciones en Barcelona. Al salir de su apartamento, se percataron de que un ladrón acababa de robar una cadena a un turista y un anillo de oro a una mujer y no dudaron en intervenir.

"Nosotros salimos de nuestro AirBNB en Barcelona para ir a la playa. Estábamos en camino y escuchamos a una mujer gritando: '¡ladrón, ladrón!'", han relatado este martes en Más Vale Tarde. "Corrí detrás del hombre. Abracé al hombre por detrás y le inmovilizamos hasta que llegara la policía", ha añadido Gustavo. Ambos le dieron alcance y aprovecharon sus conocimientos en artes marciales para reducirle.

Mientras esperaban a la Policía, el ladrón se resistió e incluso intentó morder a los hermanos para tratar de escapar, pero no le quedó más opción que desistir y esperar a la llegada de los agentes, que se lo llevaron detenido.

La escena provocó una enorme indignación entre los vecinos, que no dudaron en reprocharle su actitud al ladrón y agradecieron a los dos hermanos brasileños su valentía para plantarle cara.

"Es nuestra primera vez en una situación de robo. Fue un placer prestar un servicio para la ciudad de Barcelona", asegura Gustavo, que junto con su hermano Gabriel, se ha convertido en un auténtico héroe para muchos vecinos y turistas en la ciudad condal.