Agricultura investiga un posible origen de laboratorio del brote de peste porcina en Barcelona y amplía las medidas de control

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado una nueva investigación para esclarecer el origen del brote de peste porcina africana en España, tras recibir un informe del laboratorio de referencia de la UE. Aunque el brote en Barcelona podría haberse originado en un laboratorio, se ha solicitado al Seprona que investigue posibles infracciones. Se han ampliado las restricciones a 91 municipios, prohibiendo actividades recreativas al aire libre hasta el 14 de diciembre. Se mantendrá el acceso a servicios esenciales, y se instalarán puntos de desinfección. Las restricciones se ajustarán a las directrices de la Comisión Europea, y se continuará evaluando el estado sanitario de los cerdos.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha ordenado este viernes la apertura de una nueva investigación para esclarecer el origen del brote de peste porcina africana (PPA) detectado en España, después de recibir el informe del laboratorio de referencia de la Unión Europea con los resultados de la secuenciación del genoma del virus. El Gobierno no descarta que el foco surgido en la provincia de Barcelona pudiera haberse originado en un laboratorio.

Esta nueva investigación complementa la que se inició el pasado 28 de noviembre, cuando se detectó el brote en Cerdanyola del Vallès (Barcelona). Hasta ahora se contabilizan 13 casos en total, todos confirmados por el laboratorio de referencia del Ministerio y ubicados dentro del mismo radio. El informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), con sede en Valdeolmos (Madrid), compara la secuencia genética del virus responsable del brote con las variantes presentes en el resto de la UE.

Actualmente, todos los virus circulantes en los Estados miembros pertenecen a los grupos genéticos 2-28, mientras que el virus hallado en Barcelona se clasifica dentro del grupo genético 29, muy similar al genotipo 1 que circuló en Georgia en 2007.

Aunque los virus suelen experimentar cambios cuando se propagan en animales, la detección de un virus tan parecido al de Georgia abre la posibilidad de que su origen esté en una instalación de contención biológica, donde la cepa "Georgia 2007" se utiliza como referencia en estudios experimentales y en ensayos de vacunas aún en desarrollo. El informe, por tanto, no puede atribuir el origen del brote a animales o productos procedentes de países donde la enfermedad está actualmente presente.

Por este motivo, el Ministerio de Agricultura ha solicitado al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que investigue posibles infracciones o delitos medioambientales. Además, se iniciará un procedimiento formal para determinar el origen del virus, en aplicación del artículo 57.2 del Reglamento (UE) 2016/429.

Medidas ante el brote

Hasta ahora, en 12 municipios —incluido el Parque Natural de Collserola— estaban prohibidas las actividades de ocio en áreas calificadas como medio natural. Con las nuevas medidas, la restricción se amplía a 79 municipios adicionales, hasta el 14 de diciembre.

En total, 91 municipios quedan afectados por la prohibición temporal de actividades recreativas al aire libre, como paseos, carrera a pie, ciclismo, actividades forestales y la caza. Estas limitaciones afectan a bosques, cauces de ríos y rieras, prados, campos de cultivo y parques naturales, así como a caminos fuera de los núcleos urbanos.

También permanecen cerrados el Parque Natural de Collserola y las zonas protegidas de Sant Llorenç del Munt, Sant Miquel del Fai, la Cordillera de Marina, la Cordillera Litoral y el Parque Fluvial del Besòs.

Sí se mantiene el acceso a viviendas, actividades profesionales y servicios esenciales. La actividad académica en escuelas y en la Universidad Autónoma de Barcelona continúa con normalidad. Del mismo modo, restaurantes, hípicas, centros deportivos y otros negocios situados en áreas naturales pueden seguir funcionando, aunque se recomienda acceder únicamente por las vías habituales.

Para evitar la dispersión accidental de material biológico, no se permite la salida de rebaños de ovejas o cabras, a pesar de que estas especies no son susceptibles al virus.

El Govern instalará puntos de desinfección en caminos y accesos a negocios, además de proporcionar a las empresas productos desinfectantes e instrucciones de uso. Aunque la desinfección no es obligatoria, sí es altamente recomendada. Este fin de semana y el próximo puente se consideran especialmente críticos debido al elevado riesgo de que la población decida desplazarse al campo.

Las recomendaciones cuentan con respaldo jurídico y, en caso de incumplimientos reiterados, podrían derivarse sanciones tras la correspondiente acta de infracción.

Asimismo, se actualizará la nomenclatura de las zonas restringidas siguiendo las directrices de la Comisión Europea:

Los 12 municipios situados en un radio de 6 kilómetros del punto donde se hallaron los primeros jabalíes infectados pasan de “zona infectada” a “zona de alto riesgo” .

Los 79 municipios entre 6 y 20 kilómetros pasan de “zona de vigilancia” a “zona de bajo riesgo”.

A partir del 15 de diciembre, las restricciones solo afectarán a actividades de ocio en la naturaleza que impliquen grupos grandes o se encuentren programadas (como carreras de montaña o romerías).

Finalmente, equipos técnicos continuarán realizando visitas a granjas para evaluar el estado sanitario de los cerdos y detectar de forma temprana cualquier signo compatible con la enfermedad.