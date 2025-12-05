Encuentran otros dos jabalís muertos en la zona del brote de peste porcina

Los detalles El número de jabalís encontrados en la zona de alto riesgo de Cerdanyola del Vallès ya alcanza los 52, de los que 13 han dado positivo por PPA. Las muestras de los últimos animales se enviarán a Madrid para confirmación.

Los efectivos que inspeccionan el medio rural en Barcelona han localizado en las últimas horas dos nuevos jabalís muertos, lo que eleva a 52 el número de animales hallados en el perímetro afectado por el brote de peste porcina africana (PPA).

Según ha explicado Jaume Torralba, jefe del área de Barcelona de los Agents Rurals, los cuerpos estaban dentro del límite de seis kilómetros de radio que marca la zona de alto riesgo de contagio alrededor del foco del brote, situado en Cerdanyola del Vallès.

Hasta este viernes, los análisis han confirmado que 13 de los 52 animales murieron por el virus de la PPA. Las muestras de los dos últimos jabalís se enviarán al laboratorio de referencia en Madrid para determinar si su muerte también está relacionada con la enfermedad.

Torralba ha explicado que ayer concluyeron los trabajos en el primer perímetro de seis kilómetros, y que este viernes han comenzado las labores en la segunda zona de vigilancia, con un radio de 20 kilómetros en torno al foco del brote. En estos trabajos participan unos 400 efectivos de diversos cuerpos, apoyados por 14 perros, y los Agents Rurals estudian ampliar estas labores más allá del perímetro fijado.

Precintada la zona de alto riesgo

En el primer perímetro, los efectivos han precintado posibles salidas de animales para dificultar que los jabalís se desplacen hacia zonas de bajo riesgo. Torralba ha señalado que quedan animales vivos que podrían estar infectados, pero se estima que alrededor del 75% morirán en los próximos días, lo que ayudará a evitar la expansión del virus.

"Los que están dentro, es mejor molestarlos lo menos posible para que no se muevan", ha puntualizado Torralba. Según el jefe de los agentes rurales, la primera zona de alto riesgo se da por 'precintada', estrategia que busca que los jabalís fallezcan dentro del perímetro y no propaguen la enfermedad.

Torralba ha añadido que es muy difícil precisar cuándo morirán esos animales, por lo que aún no se puede garantizar al 100% que la PPA no haya salido del perímetro, ya que el comportamiento del virus puede variar en cada caso.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.