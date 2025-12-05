Ahora

"POR ESPAÑOLISTA"

Las juventudes abertzales derriban el último toro de Osborne que quedaba en Euskadi

¿Cómo lo han hecho? En un vídeo colgado en sus redes sociales se puede ver cómo sierran los soportes metálicos de anclaje y cómo tiran de él con cuerdas hasta que cae al suelo.

Momento de la caída del toro de Osborne de Rivabellosa​
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La organización juvenil perteneciente al espectro de la izquierda abertzale Ernai ha derribado durante la noche del pasado 4 de noviembre el último toro de Osborne que quedaba en Euskadi. Los hechos han tenido lugar en la localidad alavesa de Rivabellosa y lo han hecho porque lo consideraban un símbolo "españolista".

Para reivindicar su acción han colgado un hilo en su perfil oficial de X. En la primera publicación se puede ver un vídeo en el que varias personas sierran los soportes metálicos de anclaje, así como tiran de él con cuerdas hasta que cae al suelo. Dicho vídeo va acompañado de un texto en el que se puede leer: "Ernai mató anoche al toro de Osborne de Ribabellosa. Era el último toro de Osborne que quedaba en pie en el País Vasco". "Los símbolos españoles no tienen cabida en el País Vasco", añade.

En la segunda publicación se puede ver el antes y el después de la figura.

No obstante, no es la primera vez que realizan un acto de estas características. En octubre de 2024 hicieron lo mismo con el de Tudela, el último toro que quedaba en Navarra, según ha informado la 'Agencia EFE'.

Estas acciones se enmarcan dentro de las campañas de sabotaje que han realizado en los últimos días, como el ataque con pintura a la sede del PP de Bilbao y la retirada de una bandera de España del exterior de la sede de la Tesorería de la Seguridad Social en Vitoria.

Con todo, la Ertzaintza ha acudido al lugar y ha inspeccionado la zona y la figura derribada, aunque, por el momento, no ha abierto diligencias a la espera de que se presente una denuncia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Los mensajes de Pradas prueban que Mazón tenía información de la DANA pero el borrado del móvil de Cuenca impide saber si el president ordenó no confinar
  2. Ayuso por fin se pronuncia sobre el escándalo del hospital de Torrejón mientras su Gobierno descarta sospechas de malas prácticas en el centro
  3. Vox aprieta al PP de Guardiola en Extremadura con dardos cruzados entre Feijóo y Abascal
  4. Trump compra el discurso de la ultraderecha y alerta del "borrado" de la civilización europea debido a sus políticas migratorias
  5. Netflix toma el control y deja a Hollywood en shock: así cambia la industria tras la compra de Warner
  6. Un audio tras el crimen y una familia que advirtió a las autoridades sobre el maltrato a Lucas, el niño asesinado en Garrucha (Almería)