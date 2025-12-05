Las juventudes abertzales derriban el último toro de Osborne que quedaba en Euskadi

¿Cómo lo han hecho? En un vídeo colgado en sus redes sociales se puede ver cómo sierran los soportes metálicos de anclaje y cómo tiran de él con cuerdas hasta que cae al suelo.

La organización juvenil Ernai, vinculada a la izquierda abertzale, ha derribado el último toro de Osborne en Euskadi, ubicado en Rivabellosa, Álava, por considerarlo un símbolo "españolista". A través de su perfil en X, Ernai publicó un vídeo del acto, mostrando cómo serraron los soportes y tiraron del toro con cuerdas hasta derribarlo. En el texto que acompaña el vídeo, afirman que "los símbolos españoles no tienen cabida en el País Vasco". En 2024, realizaron una acción similar en Tudela, Navarra. Estas actividades se suman a recientes sabotajes, como ataques a sedes del PP y la retirada de una bandera española en Vitoria. La Ertzaintza ha inspeccionado la zona, pero no ha abierto diligencias.

La organización juvenil perteneciente al espectro de la izquierda abertzale Ernai ha derribado durante la noche del pasado 4 de noviembre el último toro de Osborne que quedaba en Euskadi. Los hechos han tenido lugar en la localidad alavesa de Rivabellosa y lo han hecho porque lo consideraban un símbolo "españolista".

Para reivindicar su acción han colgado un hilo en su perfil oficial de X. En la primera publicación se puede ver un vídeo en el que varias personas sierran los soportes metálicos de anclaje, así como tiran de él con cuerdas hasta que cae al suelo. Dicho vídeo va acompañado de un texto en el que se puede leer: "Ernai mató anoche al toro de Osborne de Ribabellosa. Era el último toro de Osborne que quedaba en pie en el País Vasco". "Los símbolos españoles no tienen cabida en el País Vasco", añade.

En la segunda publicación se puede ver el antes y el después de la figura.

No obstante, no es la primera vez que realizan un acto de estas características. En octubre de 2024 hicieron lo mismo con el de Tudela, el último toro que quedaba en Navarra, según ha informado la 'Agencia EFE'.

Estas acciones se enmarcan dentro de las campañas de sabotaje que han realizado en los últimos días, como el ataque con pintura a la sede del PP de Bilbao y la retirada de una bandera de España del exterior de la sede de la Tesorería de la Seguridad Social en Vitoria.

Con todo, la Ertzaintza ha acudido al lugar y ha inspeccionado la zona y la figura derribada, aunque, por el momento, no ha abierto diligencias a la espera de que se presente una denuncia.

