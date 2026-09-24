Pau, amigo de Olga, una mujer que se suicidó tras ser desahuciada: "Su salud mental fue degenerando y se vio desbordadísima"

Olga tenía un alquiler social del Banco Sabadell, pero la entidad vendió el piso a un fondo de inversión que decidió no continuar con ese alquiler, obligándola a abandonar su vivienda.

Más Vale Tarde recuerda el caso de Olga, una mujer de 52 años con dos hijas que llevaba ocho años luchando para evitar su desahucio. Esta mujer se quedó en el paro y no podía asumir el pago de su vivienda y el propietario la acabó echando. Olga, ante la situación, acabó suicidándose.

Pau era amigo de Olga y conocía perfectamente su situación. "Era una persona muy luchadora y decidida, dispuesta a darlo todo por tener un sitio en el que vivir", explica, "y durante todos los años que duró el proceso su salud mental fue degenerando y se vio al final desbordadísima".

"Los días antes del desahucio estábamos muy preocupados", explica, "Olga no es la primera persona que se suicida por un desahucio". Pau señala que, en L'Hospitalet de Llobregat, en el año 2010, se produjo el primer suicidio de España a causa de un desahucio.

Olga tenía un alquiler social del Banco Sabadell, pero, como señala Iñaki López, "el banco le vendió su piso a la promotora Coliseum Real Estate, un fondo de inversión que no tuvo ninguna misericordia con ella".

Pau explica que hizo "un pacto con ellos en que daba su piso para poder tener un alquiler social y poder vivir". "El Banco Sabadell, que en aquel momento tenía un porcentaje de inversión de ese fondo, vendió el piso y se le denegó el seguimiento con el alquiler social", añade. Además, cuando ella dio señales de que iba a presentar batalla, "se le enviaron matones y hemos tenido unos años muy duros de lucha con este caso".

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