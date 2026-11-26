La Guardia Civil investiga el asesinato a navajazos de una mujer de 32 años ocurrido este miércoles en la calle San Segundo, en el casco urbano de Bullas (Murcia).

Los detalles Este hombre estaba siendo buscado por la Guardia Civil y la Policía Nacional desde el mediodía de este miércoles en que fue encontrada muerta su pareja sentimental, una mujer de 32 años, asesinada a cuchilladas en el domicilio donde residía.

El presunto autor del crimen machista ocurrido en Bullas, Murcia, se entregó a la policía en Cantabria. La víctima, una mujer de 32 años, fue asesinada a cuchilladas en su domicilio, dejando dos hijas menores. El delegado del Gobierno en Murcia condenó el crimen y expresó su apoyo a los familiares. El Ayuntamiento de Bullas decretó dos días de luto oficial y suspendió actividades municipales en señal de repulsa. El Ministerio de Igualdad ofrece el servicio 016 para atención a víctimas de violencia de género, gratuito, confidencial y disponible 24 horas, proporcionando asesoramiento jurídico y psicosocial inmediato.

El presunto autor del crimen machista cometido este miércoles en Bullas (Murcia) se ha entregado a la policía en Cantabria, según ha informado este jueves el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas.

Este hombre estaba siendo buscado por la Guardia Civil y la Policía Nacional desde el mediodía de este miércoles en que fue encontrada muerta su pareja sentimental, una mujer de 32 años, asesinada a cuchilladas en el domicilio donde residía.

La mujer —que deja dos hijas menores que no son del presunto asesino— constaba en el Sistema Viogén pero por su expareja, un hombre que actualmente se encuentra en prisión.

El Delegado del Gobierno en la Región de Murcia ha trasladado su condena a este crimen machista y traslada su afecto "más sincero a los familiares y amigos de la víctima".

El Ayuntamiento de Bullas ha expresado su "más absoluta condena y repulsa ante el asesinato machista" de su vecina. "Trasladamos nuestro más sentido pésame y todo nuestro cariño a sus familiares y seres queridos, especialmente a sus dos menores", han agregado.

Así, han decretado dos días de luto oficial, las banderas ondearán a media asta y se suspenden las actividades municipales. "Hoy Bullas llora, pero también alza la voz contra la violencia machista. Frente a esta lacra, unidad, compromiso y tolerancia cero", han trasladado.

016: teléfono de atención a todas las formas de violencia contra las mujeres

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Lo hace a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

El 016 es un número de teléfono gratuito y confidencial que no deja rastro en la factura y que atiende las 24 horas del día en 53 idiomas. Es también accesible para personas con discapacidad auditiva y/o del habla y baja visión. Además de ofrecer información general, cuenta con un servicio de asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata para todas las personas que lo necesiten, realizada por personal especializado.

Este servicio deriva las llamadas de emergencia al 112, está coordinado con los servicios similares de las comunidades autónomas y ofrece información a las víctimas y sus entornos sobre qué hacer. Informa igualmente sobre recursos y derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, recursos de información, de asistencia y de acogida para víctimas de violencias machistas.

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