Los detalles El barco, que transporta productos químicos, cubría el trayecto de Algeciras a Barcelona con 7.000 toneladas de gasóleo.

El buque 'Med Emre', un barco de 120 metros de eslora y 17 de manga construido en 2019, se hundió en la madrugada del jueves a 25 millas al noroeste de Ibiza. Con bandera de Malta, el buque transportaba productos químicos y cubría la ruta de Algeciras a Barcelona con 7.000 toneladas de gasóleo. En el incidente, un hombre perdió la vida, lo que llevó a la activación del plan nacional de contingencias por contaminación marítima y el Plan Platerbal en Baleares. La Conselleria de Presidencia informó que el buque navegaba hacia Barcelona cuando ocurrió el trágico suceso.

El 'Med Emre', el buque hundido en la madrugada de este jueves a 25 millas al noroeste de Ibiza tiene 120 metros de eslora y 17 de manga y fue construido en el año 2019.

El barco opera con bandera de Malta para transporte de productos químicos y cubría el trayecto de Algeciras a Barcelona con 7.000 toneladas de gasóleo.

Cabe recordar que en el hundimiento, un hombre ha fallecido y que la Dirección General de la Marina Mercante ha activado el plan nacional de contingencias por contaminación marítima en su nivel dos mientras que la Dirección General de Emergencias e Interior del Govern ha activado el Plan Territorial de Protección Civil de las Baleares en el nivel, el Plan Platerbal.

El suceso se ha producido en la madrugada de este jueves, aproximadamente a 25 millas al noreste de Ibiza. Según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local este jueves, el buque hundido es el 'Med Emre', con bandera de Malta, que navegaba con destino a Barcelona procedente de Algeciras.

Se trata de un buque de transporte de productos químicos que navegaba cargado de gasóleo. Se calcula que podría transportar siete mil toneladas métricas de este combustible (aproximadamente 1,2 millones de litros).

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