La mujer entró a vivir con su hija después de que un compañero de trabajo se ofreciera a alquilársela. Sin embargo, le ponía condiciones como que pagara en efectivo o que no se empadronase.

Natalia enfrenta un presunto acoso inmobiliario en su vivienda de protección oficial, donde vive con su hija. Un compañero de trabajo le ofreció alquilarle el piso ilegalmente por 800 euros mensuales, sin contrato, pago en efectivo y con condiciones para ocultar la situación. Al no poder pagar, Natalia denunció presiones para abandonar la vivienda, incluyendo daños a su coche, cortes de luz y agua, instalación de cámaras y retiro de ventanas. El caso llegó a los juzgados, pero fue archivado en junio por no seguir la vía penal. El desahucio previsto para el 20 de noviembre no se realizó, aunque hubo presencia policial.

Natalia vive desde hace meses una situación de presunto acoso inmobiliario en la vivienda de protección oficial (VPO) que comparte con su hija. Según cuenta a laSexta, un compañero de trabajo le ofreció alquilarle el piso completo por 800 euros mensuales, pero con una serie de condiciones para que nadie descubriera que se estaba cometiendo una ilegalidad.

No habría contrato, tendría que pagar en efectivo, no podría empadronarse en la vivienda y, si alguien acudía al domicilio, ambos debían fingir que eran pareja. La situación se sostuvo en el tiempo, pero comenzó a complicarse cuando Natalia dejó de poder afrontar el pago mensual del alquiler. A partir de entonces, según denuncia, empezaron las presiones para que abandonara la vivienda.

"Me han pinchado las ruedas del coche dos veces", relata. Pero no habría sido el único episodio: asegura que llegaron a dejarla sin luz ni agua caliente, instalar cámaras en las distintas habitaciones, sacar sus pertenencias de la habitación e incluso retirar las ventanas de la vivienda para dejarla expuesta al frío. Y todo esto, en la vivienda en la que reside con su hija.

El caso ya está en los juzgados

Este medio ha contactado con la persona que alquila ilegalmente el inmueble, que sostiene que el caso "está judicializado" y acusa a Natalia de "hacerle la vida imposible". Sin embargo, ha rechazado ofrecer más explicaciones.

Por parte de Natalia, el caso cuenta con una denuncia por presunto acoso inmobiliario que fue archivada el pasado mes de junio. No obstante, el archivo se produjo porque el procedimiento no se había planteado por la vía penal, sino por la civil. La abogada de la otra parte asegura a laSexta que, según la versión de su cliente, la mujer nunca habría estado alquilada en esa vivienda.

El propietario había fijado este 20 de noviembre como fecha límite para que Natalia abandonara el piso. Finalmente, el desahucio no se ha producido, aunque durante la jornada se han visto varios coches policiales en las inmediaciones de la vivienda.

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