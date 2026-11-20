Niños en el Congreso de los Diputados en la actividad 'Diputados por un día' de Aldeas Infantiles SOS.

Los detalles Un grupo de escolares han defendido en el Congreso sus derechos, han expuesto sus propias medidas y han debatido sobre el buen uso de las tecnologías.

En el Día Mundial de la Infancia, 157 escolares se convirtieron en "diputados por un día" en el Congreso, defendiendo sus derechos y debatiendo sobre el uso responsable de la tecnología. En la sala Ernest Lluch, los niños expusieron propuestas como no usar pantallas de lunes a jueves, la inclusión de un "botón de ayuda" en aplicaciones, y la venta de dispositivos con control parental activado. También pidieron más policías para combatir el acoso en redes. Los portavoces de distintos colegios destacaron la importancia de desconectar de las redes para conectar con el entorno y solicitaron leyes que protejan a los menores en internet.

Más de 150 niños se han convertido este viernes en diputados por un día. En el Congreso han defendido sus derechos, han expuesto sus propias medidas y han debatido sobre el buen uso de las tecnologías. Lo han hecho el Día Mundial de la Infancia.

La sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados ha acogido esta sesión en la que han pedido protección frente a las redes y el mal uso de internet y han aprobado su compromiso a no usar pantallas de lunes a jueves salvo que sea necesario, unas propuestas que han votado en un pleno celebrado con motivo del Día de la Infancia.

En esta jornada, que se celebra anualmente organizado por Aldeas Infantiles SOS, 157 escolares de diferentes provincias han ejercido de parlamentarios para defender sus derechos, este año en relación al buen uso de la tecnología, según ha publicado EFE. Siete portavoces de otros tantos colegios han salido al estrado para defender sus propuestas y compromisos, dos por cada centro, que luego se han sometido a votación, cuando cada uno de los "diputados" ha introducido su voto en la urna. Aunque algunos han admitido que lo que habían votado era porque era una propuesta de su clase, otros sí han apoyado lo dicho por otro de los grupos.

Como una experimentada política acostumbrada a los mítines, la primera "diputada" infantil en intervenir en el pleno, portavoz del colegio Los Abetos, de Manzanares el Real (Madrid), de sexto de primaria, ha hecho una encendida defensa de sus propuestas: "¿Os acordáis de algún día en el que no hayáis mirado una pantalla?", ha preguntado a los asistentes, para apostar a continuación por desconectar de las redes para conectar más con el juego al aire libre, la familia, el deporte y con ellos mismos.

En la sesión han participado, además, los colegios de Los Almendros, de Rivas Vaciamadrid (Madrid); Gómez Manrique, de Villamuriel de Cerrato (Palencia); Nuestra Señora de la Asunción, de Salamanca; Los Doce Linajes, de Soria; San Cristóbal, de Boecillo (Valladolid); y Cardenal Xavierre FESD, de Zaragoza.

Entre otras propuestas, los portavoces han pedido un "botón de ayuda" fácil de ver en aplicaciones o videojuegos "para avisar enseguida si alguien nos amenaza", que ningún móvil, tableta o consola se venda sin el control parental ya activado y más policías especializados para perseguir a quien insulta y acosa en redes.

Junto a la propuesta de no usar pantallas de lunes a jueves, uno de los colegios ha propuesto también que los centros educativos den una enciclopedia a los alumnos para buscar la información que necesiten. Y han coincidido en que pasan demasiado tiempo frente a las pantallas y poco en los parques: "Los niños a veces no pedimos ayuda por vergüenza, os pedimos que nos escuchéis", ha señalado el portavoz del colegio soriano, mientras que la del centro de Boecillo, en Valladolid, ha reclamado: "Necesitamos que las leyes nos protejan de verdad, también en internet".

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