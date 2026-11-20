Los detalles La Guardia Civil ha logrado arrestar a los presuntos autores cinco meses después de que se produjera el asalto al establecimiento.

La Guardia Civil ha detenido a cinco hombres por su presunta implicación en un violento robo en una joyería de Humanes, Madrid, ocurrido el 25 de junio. Los asaltantes, armados y con el rostro cubierto, agredieron al propietario y robaron diversas joyas antes de huir en un vehículo. La investigación reveló que uno de ellos visitó previamente la tienda para facilitar el acceso al resto del grupo. Los sospechosos, con antecedentes por delitos similares, fueron arrestados en Madrid y Parla. En sus domicilios se encontraron joyas robadas, armas simuladas y herramientas para robos. La operación fue llevada a cabo por la Guardia Civil.

La Guardia Civil ha detenido a cinco hombres por su presunta implicación en un robo con violencia perpetrado el pasado 25 de junio en una joyería de Humanes (Madrid), donde los asaltantes accedieron portando armas de fuego y agredieron brutalmente a su propietario.

Tras el asalto, la Guardia Civil inició una investigación en la que pudieron determinar que uno de los autores accedió previamente al establecimiento interesándose por diferentes piezas de joyería, y facilitó la entrada al resto de asaltantes.

Así, sobre las 20:10 horas del 25 de junio, cuatro individuos entraron a la joyería con los rostros cubiertos por una careta, portando armas y con una actitud violenta. Tras amenazar al propietario, le propinaron numerosos golpes, sustrajeron diversos efectos que estaban en los expositores y huyeron del lugar en un vehículo que les estaba esperando fuera.

Durante la investigación, los agentes lograron identificar a los cinco autores materiales del robo violento, quienes fueron localizados en los distritos madrileños de Tetuán y Carabanchel y en el municipio de Parla, tras lo que se procedió a su detención.

Además, se han realizado cuatro registros en los domicilios de los arrestados, en los que se recuperaron piezas de joyería, relojes, armas simuladas, entre ellas un fúsil, además de herramientas para la comisión de los robos.

Los detenidos son cinco varones, con edades comprendidas entre los 24 y los 42 años, todos ellos con antecedentes por delitos contra el patrimonio. Además del asalto a la joyería, se les atribuyen otros robos, uno de ellos en un bar de Alicante y otro en una vivienda de Madrid.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de la Guardia Civil de la Comandancia de Madrid junto a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

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