Los ladrones siempre están ingeniando nuevas formas de poder acceder a viviendas, negocios y otros establecimientos para robar sin ser cazados, y eso hace que las fuerzas del orden tengan que seguir siempre sus pasos muy de cerca para conocer sus métodos; métodos como el que ha difundido y denunciado la Policía Nacional en redes sociales, y sobre el que deberíamos prestar especial atención.

La razón: es un método difícil de detectar a simple vista. "Si cuando llegas a tu casa encuentras hilos de pegamento entre el marco de la puerta, llama al 091", ha alertado el cuerpo policial a través de un mensaje en Twitter en el que ha compartido una serie de fotografías, indicando que esta técnica es "más difícil de detectar que los testigos de plástico". Pero ¿en qué consiste exactamente?

Se trata de un método por el cual los cacos colocan, como ha indicado la Policía, hilos de pegamento entre el marco de la puerta. Pero ¿para qué? para poder comprobar si el lugar al que quieren acceder está vacío, y de esta manera poder entrar a robar. En concreto, permite comprobar con el movimiento de la puerta si la casa está siendo o no habitada en ese momento.

Si el hilo de pegamento o silicona se rompe, los ladrones ya saben que hay personas residiendo en ese lugar. No obstante, si el hilo está intacto indicaría que no hay nadie. Además, supone una mejora respecto a una técnica similar mucho más extendida entre los ladrones: se trata de un método más sutil, ya que estas tiras de pegamento no se caen al suelo, como sucede por el contrario con los testigos de plástico, que 'objetos' transparentes que los delincuentes colocan en el canto de la puerta para encontrar viviendas vacías.