Protección Civil afirma que "hoy es un día determinante para poder acabar" con los incendios forestales

Los detalles La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha señalado que, tras "una noche favorable", este jueves la meteorología ofrece una oportunidad que debe ser aprovechada.

Virginia Barcones, directora general de Protección Civil y Emergencias, destacó la importancia del día para avanzar en la extinción de los incendios forestales que afectan a varias comunidades españolas. En una entrevista con Antena 3, Barcones subrayó que tras una noche favorable y condiciones meteorológicas propicias, se presenta una oportunidad crucial para combatir los incendios. Agradeció el apoyo de refuerzos internacionales, como los bomberos de Rumanía y Grecia, que son esenciales para evitar reactivaciones. Barcones defendió la gestión del Gobierno frente a las críticas, afirmando que todas las solicitudes de ayuda se atienden rápidamente.

Virginia Barcones, directora general de Protección Civil y Emergencias, ha asegurado este jueves que "hoy es un día determinante para poder acabar lo antes posible" con los incendios forestales que están azotando varias comunidades españolas en este mes de agosto.

En una entrevista con Antena 3, la directora de Protección Civil ha recalcado la importancia de este día debido a que, tras "una noche favorable" y una meteorología que colabora, hoy se abre una oportunidad que debe ser aprovechada para poder avanzar la extinción de varios de los focos más graves.

"Son ya muchísimos días, jornadas muy duras con condiciones de calor extremo en las que han estado trabajando los operativos ya queda menos, hoy tenemos una oportunidad y estoy segura de más allá de otras cuestiones, entre todos vamos a conseguir acabar con estos incendios", ha expresado, advirtiendo al mismo tiempo que aún se debe de tener "mucho cuidado con las reactivaciones".

La directora general también ha destacado la gestión de refuerzos internacionales, como han llegado en las últimas horas y se sumarán más en las próximas alrededor de 70 bomberos de Rumanía y de Grecia, cuyos equipos resultan clave para que no se generen "reproducciones trabajando sobre el terreno" y así "evitar que quede algún foco que se pueda reactivar".

Por otro lado, Barcones ha defendido la gestión del Gobierno frente a las críticas de las comunidades autónomas, afirmando que "todo lo que llega a este centro nacional, el 100% está siendo atendido en minutos y puesto a disposición". Aunque no ha querido ahondar en el tema explicando que no se le "ocurriría cuestionar lo que hace ninguna institución y muchísimo menos el poder judicial" (tras la investigación anunciada por la Fiscalía de Medio Ambiente), ha detallado los esfuerzos que varios equipos están realizando.

"Llevamos desde el lunes sin salir de aquí. Cuando el lunes por la noche yo llamo al mecanismo europeo de protección civil, cuando el martes yo abro oficialmente la emergencia, cuando desde el jueves aviones franceses están apagando nuestros incendios. Oír que hasta el día 15 no se activó el mecanismo europeo de Protección Civil, no puedo consentir por la dignidad de de hombres y mujeres que está dando lo mejor de sí mismos que se falte a la verdad de esa manera", ha apuntado.

Por ello, así ha justificado comparecencia de este miércoles. "Ayer, en un momento determinado, como se estaba faltando a la verdad, de una manera que me parecía que ponía en tela de juicio el trabajo y el esfuerzo de tantos hombres y mujeres, no mío, había que aclarar determinadas cuestiones y a partir de aquí, a mi lo que me interesa es cómo va el incendio de Oliveira, el incendio de Barnedo de la Reina, de Porto, Jarilla... Es a lo que me dedico y a lo que me tengo que dedicar".