Decenas de personas protestan en Madrid contra la gestión privada de la sanidad pública

Los detalles Los manifestantes se han concentrado frente a la sede de Ribera Salud para exigir la gestión 100% pública del Hospital de Torrejón tras el escándalo por una grabación del consejero delegado de la concesionaria.

Decenas de personas se han manifestado frente a la sede de Ribera Salud en Madrid, exigiendo la gestión completamente pública del Hospital de Torrejón tras la polémica grabación del consejero delegado, Pablo Gallart, quien ordenó rechazar pacientes para aumentar beneficios. Los manifestantes desplegaron pancartas con lemas como "La sanidad pública no se vende, se defiende" y cortaron la calle Núñez de Balboa. Convocada por la plataforma 'Vecinas y vecinos de barrios y pueblos de Madrid', la protesta contó con la presencia de Isa Serra, eurodiputada de Podemos, quien anunció una querella contra Ribera Salud por presuntos delitos. José Luis Yuguero, de la plataforma, criticó el modelo público-privado en sanidad y acusó a la Comunidad de Madrid de mentir sobre las listas de espera.

Decenas de personas se han concentrado frente a la sede de Ribera Salud en Madrid para exigir la gestión 100% pública del Hospital de Torrejón, tras el escándalo por una grabación del consejero delegado de la concesionaria, Pablo Gallart, en la que ordenaba rechazar pacientes y aumentar las listas de espera para elevar los beneficios.

Los participantes han desplegado una gran pancarta con el lema "La sanidad pública no se vende, se defiende" y otras en las que se podía leer "Exigimos pediatras", "Sanidad 100 % pública y universal" o "Defiende la sanidad pública, la concertada vampiriza" y han cortado la madrileña calle de Núñez de Balboa.

Durante la protesta, convocada por la plataforma 'Vecinas y vecinos de barrios y pueblos de Madrid', los participantes han coreado "Fuera buitres de la sanidad" y "Ayuso a prisión, con Ribera y Quirón".

A la protesta se ha sumado Isa Serra, coportavoz nacional y eurodiputada de Podemos, quien ha anunciado que han presentado una querella en el juzgado de instrucción de Torrejón contra el gerente del Hospital de este municipio madrileño y contra la empresa Ribera Salud, por presuntos delitos de uso desleal de fondos públicos, prevaricación, lesiones, coacciones a los trabajadores y denegación de prestaciones sanitarias.

Por su parte, José Luis Yuguero, miembro de la plataforma, ha afirmado que la grabación del consejero delegado de Ribera es "una barbaridad" no solo por el rechazo de pacientes para obtener más rentabilidad, sino por la reutilización de material fungible, lo que están estudiando llevar a la Fiscalía por considerar que puede ser "un delito".

Yuguero ha rechazado el modelo de colaboración público-privada en el ámbito de la sanidad debido a que el objetivo de las empresas privadas es "sacar dinero", por lo que "tienen que sacrificar la calidad del servicio". Así, ha instado a la Comunidad de Madrid a romper los acuerdos de gestión de los hospitales públicos con el sector privado y ha abogado por una gestión 100 % pública.

Tras afirmar la Consejería madrileña de Sanidad que la evolución de los tiempos de espera en el Hospital de Torrejón a lo largo del año ha sido "satisfactoria" con una "tendencia de mejora sostenida", Yuguero ha acusado al Departamento regional de "mentir de forma descarada".

