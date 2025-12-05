Renace la cuna del Land Rover en España: Santana reabre sus puertas 14 años después

¿Por qué es importante? Fabricará dos modelos de todoterreno, creará 170 empleos y producirá 20.000 unidades durante los próximos tres años.

La histórica fábrica de Santana en Jaén, cuna de Land Rover en España, ha reabierto tras 14 años cerrada gracias a la inversión del grupo chino BAIC Automotive. La planta producirá los modelos Santana 400D y Santana 400 PHEV. En la reapertura estuvieron presentes la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien destacó la creación de 170 empleos y la producción de 20,000 unidades en tres años. Fundada en 1956, Santana fue clave en la producción de Land Rover y otros modelos, pero cerró en 2011 por falta de inversión. Ahora, renace con nuevos proyectos.

La histórica fábrica de Santana (Jaén), la que fuese la cuna de Land Rover en España, ha reabierto sus puertas después de 14 años cerradas. Lo ha hecho gracias al acuerdo entre la empresa española Santana Motors y la china BAIC Automotive Group, por el que prevé construir dos nuevos modelos: el Santana 400D y el Santana 400 PHEV.

En el acto ha estado presente la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha señalado que este convenio "devuelve a Linares al podio de las principales capitales de la industria de la automoción en Europa". También ha asistido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha anunciado que la manufactura prevé "crear 170 empleos y producir 20 mil unidades durante los próximos tres años".

La factoría comenzó a funcionar en 1956 como un proyecto para revitalizar la provincia de Jaén. Y solo dos años después llegó a un pacto que lo cambiaría todo: fabricaría Land Rover en España. Fue entonces cuando comenzó la producción de estos todoterrenos duros y sencillos. Tal era su calidad que se convirtieron en un vehículo ideal para el campo y para el Ejército, así como el coche andaluz por excelencia.

En los 80 en Santana se llegaron a desarrollar modelos propios, incluso algunos que Land Rover nunca llegó a confeccionar. Más tarde llegarían los Suzuki, los Samurai, Vitara... eran años de esplendor y producción masiva para la manufactura.

Sin embargo, sin inversión y con la competencial al alza, pasaron de ensamblar 42.000 vehículos en el año 2000, a tan solo 800 diez años después. Lo que provocó que en 2011 la Junta de Andalucía, que se había quedado con la fábrica, entrase en pérdidas y tuviese que cerrar.

Con todo, Santana no había dicho su última palabra y 14 años después vuelven a arrancar los motores en Linares.

