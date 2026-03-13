Encubrimiento fraternal, el móvil del crimen o su premeditación: las incógnitas a resolver sobre la muerte de Francisca Cadenas antes de la fase judicial

Los detalles La única certeza que hay por el momento es que el cuerpo de la mujer estaba enterrado en una antigua arqueta del patio de la casa de sus vecinos. El resto son preguntas sin respuesta.

Un vecino de Francisca Cadenas, conocido como 'El Juli', ha confesado su asesinato y ha exculpado a su hermano mayor, 'Lolo'. El cuerpo de Francisca fue hallado en una antigua arqueta en el patio de la casa de ambos hermanos. Las autoridades enfrentan incógnitas, como el motivo del crimen y si fue premeditado o impulsivo. Aunque 'Lolo' tiene coartada, la UCO debe esclarecer su posible implicación en el encubrimiento. Los abogados defienden la inocencia de ambos. Tras una reforma legal, encubrir un crimen podría ser penado como delito contra la integridad moral, complicando el caso de 'Lolo'.

Un vecino de Francisca Cadenas, conocido como 'El Juli', ha confesado el crimen y ha exculpado a su hermano mayor, a 'Lolo'. El único dato objetivo por el momento es que el cuerpo de la mujer estaba enterrado en una antigua arqueta del patio de la casa de ambos hermanos. Esa es la única certeza.

Ahora, se abren muchas incógnitas, siendo la principal el móvil. ¿Por qué Julián cometió el crimen? Recordemos que la relación de Francisca con ellos era buena; incluso les preguntaba a menudo por el estado de su padre enfermo.

También es importante para determinar la condena el cómo y cuándo murió Francisca. ¿Fue premeditado o Julián tuvo un impulso? Francisca pasaba habitualmente por la puerta de esa casa, que estaba a escasos 20 metros de la suya. Además, otra de las preguntas al respecto es si la mujer entró voluntariamente aquella noche a esa casa.

Si nos centramos en 'Lolo', el presunto encubridor, tiene coartada, ya que estaba cuidando a su padre en el hospital, pero no sabemos qué se encontró cuando llegó a casa, si se ha enterado ahora del crimen de su vecina o si ayudó a su hermano a encubrirlo.

Los siguientes pasos

Ahora, la UCO tiene que armar un relato sobre qué ocurrió aquella noche y van a contrarreloj porque el plazo se cumple este sábado. Así, empezará la siguiente fase, la del juzgado. Precisamente, este viernes hemos escuchado a los abogados de los hermanos insistir en la inocencia de sus clientes, a pesar de que Julián ha confesado los hechos.

En este sentido, cabe destacar que, en el caso de 'Lolo', no estaría penado haber encubierto a su hermano durante tantos años. Sin embargo, hubo una reforma a partir del caso de Marta Calvo, que nunca se encontró el cuerpo, y ahora sí estaría penado como delito contra la integridad moral.

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