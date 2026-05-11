Barcones califica de "irresponsable" al pasajero del crucero que se bajó la mascarilla: "No era deseable, pero no compromete la seguridad"

¿Qué ha dicho? La directora general de Protección Civil destaca que las medidas de seguridad estaban "reforzadas al máximo" para que imprudencias como esta no supusieran un problema.

Virginia Barcones, directora general de Protección Civil, calificó de "imprudencia" el gesto de un pasajero holandés del MV Hondius que se bajó la mascarilla en un autobús en Canarias. Aunque esto no comprometió la seguridad, Barcones destacó que la planificación se hizo con la máxima seguridad para evitar interacciones con la población canaria. Las normas de seguridad se reforzaron, incluyendo protección adicional para los equipos de emergencia. La operación de evacuación, organizada en 36 horas para pasajeros de 23 países, fue reconocida por líderes internacionales, destacando el liderazgo y compromiso de España en este complejo proceso.

Virginia Barcones, directora general de Protección Civil, ha calificado de "imprudencia" el gesto de un ciudadano holandés que viajaba en el MV Hondius y que decidió bajarse la mascarilla mientras estaba siendo trasladado en autobús tras la llegada del crucero a Tenerife.

"No debería haberlo hecho", ha destacado en Al Rojo Vivo, indicando que no sabe la información que él tenía sobre lo que debía hacer. "Con los pasajeros españoles se había hablado y se habían mantenido reuniones. Ellos sabían cuál era el dispositivo y las normas. Me imagino que a él se lo habrían explicado igual", ha destacado, calificando de "irresponsable" al pasajero holandés por su gesto.

Sin embargo, ha dejado claro que, aunque esto no era deseable, "no compromete la seguridad". "Hemos preparado toda la planificación en base a la máxima seguridad y a que no haya ningún tipo de interacción con la población civil canaria", ha explicado.

Además, también se ha trabajado centrándose en la "máxima seguridad de todos los intervenientes" en este dipositivo. "Se habían fijado normas mínimas de seguridad que España reforzó al máximo nivel", ha aclarado, indicando que por eso se podía ver a los miembros de la Unidad Militar de Emergencias y a los profesionales que iban dentro de los autobuses con una protección reforzada.

"Esto se hizo para que cualquier imprudencia como la de este pasajero no supusiera un riesgo para la seguridad de aquellos que trabajaban en el operativo", ha aclarado.

Una irresponsabilidad que, dentro de la planificación, "podía ocurrir aunque no era deseable". "Por eso iba reforzada la seguridad al máximo, para que no supusiera un problema", ha recalcado.

En cuanto al dispositivo, ha recordado que se ha organizado en tres días y que "no tiene precedentes". "En 36 horas se va a conseguir evacuar a los pasajeros procedentes de 23 países", ha señalado, destacando que tanto el director de la OMS como la presidenta de la Comisión Europea, el presidente de Naciones y Unidas, y "hasta el papa", han reconocido el éxito de este operativo.

"Las organizaciones internacionales reconocen el liderazgo, el compromiso y la planificación de España en un proceso complejo", ha señalado.

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