Calendario de los mejores carnavales de 2026 en España para que no te pierdas ni uno

Una guía completa con lugares, fechas, características principales y actividades destacadas de los eventos carnavalescos más representativos de España este año.

El Carnaval 2026 en España promete volver a ser uno de los grandes hitos festivos del calendario invernal. Disfraces, música en la calle, desfiles multitudinarios y tradiciones centenarias se combinan en una celebración que, aunque tiene unos días centrales comunes en todo el país, se extiende durante semanas en muchos destinos. Esta guía reúne los mejores carnavales de 2026, con fechas confirmadas, lugares imprescindibles y claves para elegir dónde vivir la fiesta.

Este año, para el conjunto del territorio nacional, la semana principal del Carnaval se sitúa del jueves 12 al miércoles 18 de febrero, con el martes 17 como jornada especialmente señalada en numerosos municipios. A partir de ahí, cada ciudad adapta el calendario según su tradición, dando lugar a programas muy diferentes entre sí.

Carnaval de Cádiz 2026

El Carnaval gaditano es uno de los más famosos y reconocibles de España por su sátira política y social. Chirigotas, comparsas, coros y cuartetos protagonizan la fiesta con coplas irónicas tanto en el concurso del Gran Teatro Falla como en la calle. Además de los desfiles, destacan los carruseles de coros y un ambiente continuo en plazas y avenidas, donde el ingenio verbal tiene tanto peso como el disfraz.

Fechas clave del Carnaval de Cádiz 2026

Gran Final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas ( COAC ) 2026: viernes 13 de febrero en el Gran Teatro Falla.

) 2026: viernes 13 de febrero en el Gran Teatro Falla. Pregón del Carnaval: sábado 14 de febrero en la Plaza de San Antonio.

Gran Cabalgata del Carnaval: domingo 15 de febrero.

Una vez que finalice el Carnaval oficial, Cádiz tiene más: el domingo 1 de marzo tiene lugar el Carnaval chiquito, también conocido de los jartibles, que es el Carnaval de los que aún no se han jartado de Carnaval. Es el día en el que las conocidas como agrupaciones ilegales toman las calles de la capital gaditana para interpretar su repertorio ante todo aquel que todavía tenga ganas de más.

Carnaval en Canarias 2026 - Santa Cruz y Las Palmas

En Santa Cruz de Tenerife, el Carnaval es un acontecimiento de dimensión internacional, con raíces en el siglo XVIII y una estética marcada por el brillo, las plumas y los grandes escenarios. La elección de la Reina del Carnaval, los concursos de murgas y comparsas y los bailes nocturnos configuran un programa que se extiende durante semanas y culmina con el multitudinario Coso Apoteosis y el simbólico Entierro de la Sardina.

En Las Palmas de Gran Canaria, la celebración combina tradición y espectáculo contemporáneo. Destacan la popular Gala Drag Queen, convertida en uno de los actos más seguidos del archipiélago, así como las cabalgatas, galas musicales y fiestas al aire libre que convierten el Carnaval en una cita masiva para residentes y visitantes.

Carnaval de Galicia - Entroido 2026

En la comunidad de Galicia, el Carnaval se conoce como Entroido y mantiene una fortísima implantación popular. Más de 150 ayuntamientos suelen declarar festivo el martes 17 de febrero.

Destaca especialmente el Entroido de Xinzo de Limia, declarado de Interés Turístico Nacional y considerado el Carnaval más largo de Galicia y uno de los más extensos de Europa. La celebración arranca a finales de enero con el tradicional Petardazo y se prolonga durante cinco domingos consecutivos hasta febrero, combinando desfiles rituales, personajes tradicionales y actos populares

Mini calendario del Entroido en Xinzo de Limia 2026

24 de enero - Petardazo a medianoche, acto que inaugura oficialmente el Carnaval.

25 de enero - Domingo Faraleiro, con la harina como protagonista.

31 de enero y 1 de febrero - Colgamento do Meco y Domingo Oleiro.

Fin de semana siguiente - Sábado y Domingo Corredoiro, antesala del Carnaval principal y del Entierro de la Sardina.

22 de febrero - Domingo de Piñata, despedida final de las fiestas.

Carnaval de Águilas 2026

El Carnaval de Águilas, en la Región de Murcia, es Fiesta de Interés Turístico Internacional y uno de los más singulares del país. En 2026 se desarrollará del 31 de enero al 28 de febrero, con un calendario amplísimo.

Entre sus rasgos propios figuran los cascarones de confeti, la bebida típica La Cuerva (vino con frutas) y propuestas recientes como la "Carnival Cuerva Run", una carrera popular integrada en la programación. El martes 17 será festivo local y suele concentrar algunos de los desfiles más concurridos.

Carnaval de Madrid 2026

Madrid celebrará el Carnavalde 2026 del 14 al 18 de febrero, con Matadero Madrid y Madrid Río como principales escenarios de una programación que llenará la ciudad de color, música y actividades para todos los públicos. Pasacalles, conciertos, talleres familiares y el tradicional Entierro de la Sardina volverán a marcar el ritmo de unos días pensados para disfrutar de la fiesta sin salir de la capital.

Aunque no habrá festivo local, la ciudad se reafirma como un destino urbano ideal para quienes buscan combinar cultura, ocio y celebración en pleno invierno.

El inicio oficial tendrá lugar el 14 de febrero en la Plaza del Matadero, con la lectura del pregón entre las 13:00 y las 13:15 horas, un acto simbólico que dará paso a varios días de festejos repartidos por distintos distritos. La programación incluirá múltiples actividades y eventos simultáneos en diferentes barrios, acercando el espíritu del Carnaval a toda la ciudad.

El programa completo del Carnaval de Madrid 2026 reunirá desfiles, propuestas culturales, espectáculos callejeros y la popular despedida de Don Carnal con el Entierro de la Sardina, uno de los momentos más esperados por madrileños y visitantes.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.