El heroico gesto de José Antonio, quien rescató a vecinos de un edificio en llamas en Xàbia: "La gente pedía auxilio y no nos lo pensamos"

Cuando se desató el incendio en una vivienda de Xàbia, unas llamaradas enormes comenzaron a salir del edificio. No había tiempo que perder y nada que pensar. Por ello, José Antonio se lanzó a ayudar junto a un policía local. Con la grúa de su obra, accedieron primero a rescatar a una pareja de la cuarta planta que trataba de refugiarse en el balcón. Fueron momentos muy muy tensos.

"La gente silbaba, pedía auxilio, y no nos lo pensamos, cogimos la máquina y nos fuimos para allá", cuenta José Antonio Moncho Sancho, quien auxilió a varias personas en el incendio.

El humo cada vez era más denso y la gente empezaba a ponerse nerviosa, pero ellos siguieron rescatando a los vecinos. En un momento dado, escucharon a otra mujer pedir ayuda y la auxiliaron a ella y a otras cuatro personas, dos de ellas menores. "Yo rescaté a siete personas y el policía entró en la casa, donde había cuatro personas", señala al respecto José Antonio.

Mientras, otros vecinos trataban de enfriar la vivienda con mangueras, esperando a que llegaran los bomberos. Fueron necesarias seis dotaciones y muchas horas de trabajo para extinguirlo por completo.

Finalmente, el interior quedó completamente calcinado. No se salvó nada y dentro de la vivienda los bomberos encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de 71 años y también perdió la vida otro vecino, de 42 años.

La Policía Científica ha inspeccionado este viernes la vivienda en busca de pistas que ayuden a resolver el origen de un incendio que ha acabado con la vida de dos personas.

