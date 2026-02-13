Ahora

Habla con laSexta

El heroico gesto de José Antonio, quien rescató a vecinos de un edificio en llamas en Xàbia: "La gente pedía auxilio y no nos lo pensamos"

Los detalles El hombre, de profesión obrero, se subió a su grúa para, junto a un policía, salvar vidas. Ahora ha contado a laSexta cómo vivió ese tenso momento.

José Antonio, obrero
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Cuando se desató el incendio en una vivienda de Xàbia, unas llamaradas enormes comenzaron a salir del edificio. No había tiempo que perder y nada que pensar. Por ello, José Antonio se lanzó a ayudar junto a un policía local. Con la grúa de su obra, accedieron primero a rescatar a una pareja de la cuarta planta que trataba de refugiarse en el balcón. Fueron momentos muy muy tensos.

"La gente silbaba, pedía auxilio, y no nos lo pensamos, cogimos la máquina y nos fuimos para allá", cuenta José Antonio Moncho Sancho, quien auxilió a varias personas en el incendio.

El humo cada vez era más denso y la gente empezaba a ponerse nerviosa, pero ellos siguieron rescatando a los vecinos. En un momento dado, escucharon a otra mujer pedir ayuda y la auxiliaron a ella y a otras cuatro personas, dos de ellas menores. "Yo rescaté a siete personas y el policía entró en la casa, donde había cuatro personas", señala al respecto José Antonio.

Mientras, otros vecinos trataban de enfriar la vivienda con mangueras, esperando a que llegaran los bomberos. Fueron necesarias seis dotaciones y muchas horas de trabajo para extinguirlo por completo.

Finalmente, el interior quedó completamente calcinado. No se salvó nada y dentro de la vivienda los bomberos encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de 71 años y también perdió la vida otro vecino, de 42 años.

La Policía Científica ha inspeccionado este viernes la vivienda en busca de pistas que ayuden a resolver el origen de un incendio que ha acabado con la vida de dos personas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Óscar López intenta suavizar sus palabras sobre Lambán, pero no se disculpa: "Es mi opinión. Le he respetado siempre y le sigo respetando"
  2. El emotivo reencuentro de Marisol con su hija Yoselyn tras su terrible detención por parte del ICE: "Me encadenaron. Me dolía el corazón allí"
  3. El Gobierno trabaja en un plan de vivienda que contempla penalizar en el IRPF a los caseros que suban el alquiler
  4. El agitador ultra Vito Quiles, imputado por difundir la dirección de la casa de Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica
  5. Muere una mujer en Barcelona tras caerle parte del techo de una nave industrial en pleno temporal de viento
  6. Declara el secuestrador de una mujer en Murcia: otras tres personas, acusadas de encubrirle durante dos años