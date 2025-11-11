Calendario laboral de Ourense 2026: San Martín en la capital, martes de Entroido en casi toda la provincia

58 de los 92 concellos de Ourense han elegido el martes de Entroido como día festivo en la provincia. El día de San Martiño (11 de noviembre) será fiesta en la capital y en otras 21 localidades ourensanas.

El calendario laboral de 2026 para toda España ya está disponible, igual que el listado de festivos para toda Galicia. Y lo mismo ocurre para Ourense: los ourensanos ya saben qué días serán fiesta en todos y cada uno de los concellos ourensanos en 2026, entre los que destaca, como cada año, el martes de Entroido. El día grande del Carnaval gallego es el martes 17 de febrero, día que han marcado como festivo 58 de los 92 Ayuntamientos de la provincia. Tres concellos, por su parte, han optado por el lunes de Entroido: Beariz, Vilariño de Conso y Sarreaus.

En Ourense capital, en 2026, además del martes de Entroido también será festivo el 11 de noviembre, día de San Martiño, patrón de la ciudad, así como en otra veintena de localidades de la provincia. En la siguiente tabla puedes consultar los días festivos de todos los pueblos de Ourense para el año 2026:

A los festivos locales se suman los cuatro autonómicos, que en 2026 arrancan con el día de San José (19 de marzo), que será inhábil en toda la comunidad, igual que el Jueves Santo (2 de abril), víspera de un festivo nacional (Viernes Santo, 3 de abril). Otros tres concellos extenderán aún más la Semana Santa gracias al Lunes de Pascua (6 de abril), que será día de fiesta en Sandiás, Trasmiras y Vilar de Santos.

Para 2026, la Xunta ha definido también como festivos para toda la región el día de San Juan (24 de junio) y el día de Santiago Apóstol (25 de julio). Entre los días festivos locales más repetidos están, también, el miércoles de Ceniza (8 de febrero), que será fiesta en Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra, Verín, Viana do Bolo y Vilardevós; el 24 de agosto, fiesta en Bande, Beariz, Boborás, A Gudiña, Pobra de Trives, A Rúa de Valdeorras y Rubiá o el 8 de septiembre, en Baños de Molgas, O Bolo, Castrelo do Val, Castro Caldelas, Larouco, Lobeira, Ribadavia y A Veiga.

En el último trimestre del año, sólo serán festivos tres días a nivel nacional (12 de octubre, 8 y 25 de diciembre), además de los 22 concellos que han elegido como día de fiesta San Martiño (11 de noviembre).

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.