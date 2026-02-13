El juez no ratifica la renuncia de Mouliaá y cita a Errejón el martes 17 de febrero para notificarle la apertura de juicio oral

El magistrado, en un auto al que ha tenido acceso laSexta, ha citado al exportavoz de Sumar a las 10:00 después de no ratificar la renuncia de la intérprete.

Adolfo Carretero, en un auto al que ha tenido acceso laSexta, no ha ratificado la renuncia de Elisa Mouliaá a seguir con el proceso contra Íñigo Errejón, acusado de presunto delito de abuso sexual contra la intérprete. El magistrado ha citado al exportavoz de Sumar el martes 17 de febrero a las 10:00 para notificarle de forma presencial el auto de apertura de juicio oral.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN

