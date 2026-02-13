Ahora

Caso Errejón

El juez no ratifica la renuncia de Mouliaá y cita a Errejón el martes 17 de febrero para notificarle la apertura de juicio oral

El magistrado, en un auto al que ha tenido acceso laSexta, ha citado al exportavoz de Sumar a las 10:00 después de no ratificar la renuncia de la intérprete.

Imagen de archivo de Íñigo Errejón.

Adolfo Carretero, en un auto al que ha tenido acceso laSexta, no ha ratificado la renuncia de Elisa Mouliaá a seguir con el proceso contra Íñigo Errejón, acusado de presunto delito de abuso sexual contra la intérprete. El magistrado ha citado al exportavoz de Sumar el martes 17 de febrero a las 10:00 para notificarle de forma presencial el auto de apertura de juicio oral.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN

