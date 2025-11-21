Ahora

España se congela

España afronta el día más frío del invierno adelantado con avisos por nieve en ocho comunidades

Los detalles El anómalo episodio invernal afronta su día más gélido a un mes del comienzo del invierno astronómico, con menos de 10 grados en toda la mitad norte peninsular y en el interior sureste.

Tejados con nieve durante la llegada de una masa de aire ártico.Tejados con nieve durante la llegada de una masa de aire ártico.Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El anómalo episodio invernal iniciado a últimas horas del miércoles afronta este viernes su día más gélido, precisamente a un mes del comienzo del invierno astronómico, con menos de 10 grados en toda la mitad norte peninsular -salvo la zona litoral- en el interior sureste y nevadas en 15 provincias del norte.

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), indica que habrá acumulaciones significativas de nieve en zonas de montaña del norte, principalmente en el área cantábrica, Pirineos, alto Ebro y zonas aledañas.

También se esperan lluvias persistentes y localmente fuertes en el norte de Baleares que irán acompañadas por tormenta y granizo menudo; precipitaciones persistentes en el nordeste de La Palma con probables acumulaciones significativas, y probables rachas muy fuertes en Baleares, el bajo Ebro, sistemas montañosos de la mitad norte y zonas expuestas del litoral mediterráneo.

Ocho comunidades están en alerta por nevadas, de las cuales Cantabria, Castilla y León, Navarra y País Vasco están en nivel naranja por riesgo importante y acumulaciones que podrán afectar a autovías como las que comunican a estos dos últimos territorios ante niveles que podrán superar los 10 centímetros a partir de 500 metros.

La AEMET ha decretado el aviso naranja por oleaje en Menorca (cuatro a cinco metros), Girona (cuatro metros en el Ampurdán) y Tarragona (dos a tres metros en el litoral sur). Otros avisos son amarillos y se refieren a lluvias en las islas de Mallorca, Menorca y La Palma; rachas de 70 a 80 km/h en Baleares, Castellón, Girona, Tarragona y Teruel y oleaje en Alicante, Barcelona, Castellón, Murcia, Valencia y el archipiélago balear.

Masa de aire ártica

Por otro lado, este viernes seguirá la influencia de una masa de aire ártica en la península y Baleares con cielos cubiertos en el norte peninsular y el archipiélago. La cota estará en unos 800 metros en el oeste y de 500 a 700 en el resto.

La AEMET espera precipitaciones en las islas, el área cantábrica, el Pirineo, el alto Ebro, la Ibérica y el este de la Meseta Norte, que pueden acabar alcanzando débilmente a otros puntos del tercio norte y entornos montañosos del centro y sureste.

En el Cantábrico oriental y el norte de Baleares se esperan precipitaciones persistentes y localmente fuertes que irán acompañadas por tormenta, ocasionales en el Cantábrico y con granizo menudo en Baleares en la primera mitad del día. Canarias tendrá lluvias localmente moderadas en las islas montañosas y poco probables en el resto del archipiélago.

Las temperaturas bajarán en la península. Las capitales más frías serán Burgos y Pamplona (4 grados como mucho), y Ávila, Segovia, Soria y Vitoria (5), mientras que hará más calor en Santa Cruz de Tenerife (24) y Las Palmas de Gran Canaria (23).

Toda la península estará por debajo de los 20 grados y se acercarán más a ese valor Málaga (19) y Almería y Huelva (18). Por último, este viernes soplarán probables rachas muy fuertes en sistemas montañosos de la mitad norte peninsular, así como alisio moderado con intervalos fuertes por la tarde en zonas expuestas de Canarias.

