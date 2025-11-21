Dónde habrá nieve este fin de semana en España

Seguimos para bingo con las temperaturas invernales, aún en otoño. Las temperaturas siguen bajando y en prácticamente toda España también han bajado las cotas de nieve. Esta es la previsión de la AEMET

Sí, el 'invierno' ya está aquí, aunque no ha llegado aún. Una masa ártica entra en la península ibérica provocará una bajada de las temperaturas, en una semana en la que ya se han registrado nevadas en diferentes puntos de España. Y la influencia de esta masa de aire ártica continuará a lo largo del fin de semana, provocando cielos cubiertos y precipitaciones en el norte peninsular y Baleares, que podrán ser en forma de nieve desde los 500 metros, con acumulaciones significativas en zonas montañosas del norte.

Según las estimaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), podrá nevar en amplias zonas del tercio norte, montañas del centro y Mallorca, con probables acumulaciones significativas en las áreas montañosas del norte, principalmente en el área cantábrica y Pirineos, alto Ebro y zonas aledañas. La cota rondará los 800 metros en el oeste y los 500 en el resto. Las temperaturas irán en descenso, excepto en Canarias, donde habrá pocos cambios, y se darán heladas en gran parte del interior peninsular, menos en zonas bajas del cuadrante suroeste y del Ebro, y serán moderadas en montañas de la mitad norte y del tercio este y localmente fuertes en Pirineos.

¿Dónde puede nevar el viernes?

Galicia : cielo cubierto con brumas y nieblas matinales en zonas altas y lluvias débiles, más probables por la mañana e intensas en el tercio norte y este, pudiendo ser de nieve, con una cota de alrededor 900 metros , en la montaña de Lugo.

: cielo cubierto con brumas y nieblas matinales en zonas altas y lluvias débiles, más probables por la mañana e intensas en el tercio norte y este, pudiendo ser de , en la montaña de Lugo. Asturias: cielo nuboso con brumas y nieblas en la cordillera, donde las precipitaciones, que afectarán a todo el territorio podrán ser de nieve, con una cota de alrededor 800 metros . Las temperaturas mínimas descenderán en el tercio occidental, sin cambios en el resto, y las máximas no variarán, con heladas en la cordillera.

cielo nuboso con brumas y nieblas en la cordillera, donde las precipitaciones, que afectarán a todo el territorio . Las temperaturas mínimas descenderán en el tercio occidental, sin cambios en el resto, y las máximas no variarán, con heladas en la cordillera. Cantabria: cielo cubierto con brumas y nieblas en el interior y precipitaciones generalizadas. La cota de nieve se situará en unos 800 metros . Las temperaturas mínimas registrarán descensos y las máximas, sin cambios en la costa, disminuirán en el resto, con heladas en la mitad sur.

cielo cubierto con brumas y nieblas en el interior y precipitaciones generalizadas. La . Las temperaturas mínimas registrarán descensos y las máximas, sin cambios en la costa, disminuirán en el resto, con heladas en la mitad sur. País Vasco : cielo nuboso con brumas matinales en el interior y niebla en zonas altas, así como lluvias generales hasta la noche, en forma de nieve en el interior con una cota desde los 500 metros . Los termómetros disminuirán y el viento será flojo variable, algo más intenso en la costa, donde arreciará a moderado del noroeste por la tarde.

: cielo nuboso con brumas matinales en el interior y niebla en zonas altas, así como lluvias generales hasta la noche, en forma de . Los termómetros disminuirán y el viento será flojo variable, algo más intenso en la costa, donde arreciará a moderado del noroeste por la tarde. Castilla y León: en el norte, tercio este y Sistema Central, cielo nuboso con precipitaciones y, en el resto, intervalos nubosos. La cota de nieve será de 500 metros en el este y de 700 en el resto . Las temperaturas no variarán o descenderán con heladas, moderadas en zonas de montaña. El viento soplará del norte y noroeste, moderado.

en el norte, tercio este y Sistema Central, cielo nuboso con precipitaciones y, en el resto, intervalos nubosos. La . Las temperaturas no variarán o descenderán con heladas, moderadas en zonas de montaña. El viento soplará del norte y noroeste, moderado. Navarra: cielo cubierto con brumas y nieblas matinales en zonas altas del Pirineo, chubascos generalizados y una cota de nieve a partir de 500 metros . Las temperaturas presentarán descensos, con heladas débiles generalizadas, moderadas en zonas altas de la parte más oriental del Pirineo. El viento será flojo a moderado del noroeste.

cielo cubierto con brumas y nieblas matinales en zonas altas del Pirineo, chubascos generalizados y una . Las temperaturas presentarán descensos, con heladas débiles generalizadas, moderadas en zonas altas de la parte más oriental del Pirineo. El viento será flojo a moderado del noroeste. La Rioja: cielo nuboso con bancos de niebla en zonas altas y precipitaciones, frecuentes en la Rioja Alta y la Ibérica y mas débiles en el resto. La cota de nieve rondará los 400 metros . Las temperaturas irán en descenso con heladas en la sierra y en el valle. El viento se espera del noroeste, moderado.

cielo nuboso con bancos de niebla en zonas altas y precipitaciones, frecuentes en la Rioja Alta y la Ibérica y mas débiles en el resto. La . Las temperaturas irán en descenso con heladas en la sierra y en el valle. El viento se espera del noroeste, moderado. Aragón: cielo nuboso con precipitaciones en la divisoria, Pirineo occidental, Cinco Villas y sistema Ibérico, con una cota de nieve en torno a 500 metros en el tercio norte y a 700 en el sistema Ibérico , e intervalos nubosos en el resto. Las temperaturas disminuirán, con heladas moderadas en el Pirineo y sistema Ibérico. El viento será moderado del noroeste, ocasionalmente fuerte en cotas altas del Pirineo y este de Teruel por la tarde.

cielo nuboso con precipitaciones en la divisoria, Pirineo occidental, Cinco Villas y sistema Ibérico, con una , e intervalos nubosos en el resto. Las temperaturas disminuirán, con heladas moderadas en el Pirineo y sistema Ibérico. El viento será moderado del noroeste, ocasionalmente fuerte en cotas altas del Pirineo y este de Teruel por la tarde. Cataluña: cielo nuboso en el Pirineo occidental, donde se esperan nevadas persistentes , y poco nuboso en el resto. Las temperaturas experimentarán descensos, con heladas moderadas en el Pirineo y débiles en la depresión central y prelitoral.

cielo nuboso en el Pirineo occidental, donde se esperan , y poco nuboso en el resto. Las temperaturas experimentarán descensos, con heladas moderadas en el Pirineo y débiles en la depresión central y prelitoral. Madrid : cielo cubierto en la sierra y poco nuboso en el resto, tendiendo a cubrirse en horas centrales en todo el territorio, con posibles precipitaciones en el Sistema Central, de nieve a partir de los 800 metros . Las temperaturas mínimas registrarán descensos en la parte montañosa y extremo oriental y pocos cambios en el resto y las máximas descenderán en general, con heladas débiles, salvo en el suroeste. El viento soplará flojo a moderado de oeste y noroeste.

: cielo cubierto en la sierra y poco nuboso en el resto, tendiendo a cubrirse en horas centrales en todo el territorio, con posibles precipitaciones en el Sistema Central, de . Las temperaturas mínimas registrarán descensos en la parte montañosa y extremo oriental y pocos cambios en el resto y las máximas descenderán en general, con heladas débiles, salvo en el suroeste. El viento soplará flojo a moderado de oeste y noroeste. Castilla-La Mancha: cielo poco nuboso, tendiendo a cubrirse en todo el territorio en horas centrales con precipitaciones en el Sistema Central y norte del Ibérico y una cota de nieve que bajará a los 600 metros . Las temperaturas disminuirán, con heladas generalizadas, moderadas en zonas montañosas del nordeste. El viento se espera flojo a moderado del oeste y noroeste girando por la mañana a norte y noroeste.

cielo poco nuboso, tendiendo a cubrirse en todo el territorio en horas centrales con precipitaciones en el Sistema Central y norte del Ibérico y una . Las temperaturas disminuirán, con heladas generalizadas, moderadas en zonas montañosas del nordeste. El viento se espera flojo a moderado del oeste y noroeste girando por la mañana a norte y noroeste. Comunidad Valenciana: cielo poco nuboso en general, sin descartar precipitaciones débiles en el interior del norte de Castellón, de nieve por encima de 400 metros . Las temperaturas disminuirán con heladas en el interior. El viento será moderado del noroeste, con rachas muy fuertes en el norte de Castellón.

cielo poco nuboso en general, sin descartar precipitaciones débiles en el interior del norte de Castellón, de . Las temperaturas disminuirán con heladas en el interior. El viento será moderado del noroeste, con rachas muy fuertes en el norte de Castellón. Baleares: cielo cubierto con precipitaciones, localmente fuertes y con granizo. La cota de nieve bajará a 600 metros . Las temperaturas registrarán descensos, con heladas débiles en Tramuntana y el viento será del norte y noroeste moderado a fuerte.

cielo cubierto con precipitaciones, localmente fuertes y con granizo. La . Las temperaturas registrarán descensos, con heladas débiles en Tramuntana y el viento será del norte y noroeste moderado a fuerte. Andalucía: cielos despejados en general, pero sin descartar precipitaciones en el sureste, de nieve por encima de los 1.300 metros. Las temperaturas experimentarán descensos generalizados, con heladas débiles en el interior oriental, moderadas en las sierras. Los vientos serán flojos a moderados de componente norte.

Alertas amarillas y naranjas en España

Este viernes, están activadas las alertas naranjas por nieve en el norte de España, concretamente en Cantabria, norte de Castilla y León, Navarra y País Vasco, aunque también hay alerta naranja por eventos costeros en el litoral sur de Tarragona y la zona del Ampurdán. Para el sábado se 'relajan' las alertas, según las previsiones de este viernes, aunque todavía habrá algunas naranjas en la costa del Ampurdán y en Menorca, mientras que el domingo está activada alerta amarilla por eventos costeros en el litoral cántabro.

¿Dónde no nevará el fin de semana?

En general, las bajas temperaturas afectan a toda España, aunque varias comunidades no tienen, por ahora, previsión de nieve para este fin de semana. En Canarias, por ejemplo, se esperan cielos poco nubosos en Lanzarote y Fuerteventura y nuboso en el interior del resto de islas durante las horas centrales con probables lluvias, que serán persistentes en La Palma. Habrá pocos cambios en las temperaturas y el viento soplará del noreste con intervalos fuertes en vertientes noroeste y sureste, predominando las brisas en costas suroeste de las islas montañosas.

Ya en la península, en Extremadura se esperan cielos poco nubosos, con intervalos nubosos en el norte montañoso. Las temperaturas se mantendrán o descenderán, con heladas débiles, más probables en la sierra. El viento será del noroeste al nordeste, flojo con intervalos de moderado. Entretanto, en la Región de Murcia se prevén cielos despejados, pero con un descenso de las temperaturas con heladas, aunque débiles, en el norte. Los vientos soplarán moderados del noroeste, ocasionalmente fuertes en el litoral.

